Tortuga Staked Aptos (TAPT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 5.04 $ 5.04 $ 5.04 24 שעות נמוך $ 5.56 $ 5.56 $ 5.56 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 5.04$ 5.04 $ 5.04 גבוה 24 שעות $ 5.56$ 5.56 $ 5.56 שיא כל הזמנים $ 38.0$ 38.0 $ 38.0 המחיר הנמוך ביותר $ 2.69$ 2.69 $ 2.69 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.99% שינוי מחיר (1D) -8.28% שינוי מחיר (7D) -5.36% שינוי מחיר (7D) -5.36%

Tortuga Staked Aptos (TAPT) המחיר בזמן אמת של הוא $5.09. במהלך 24 השעות האחרונות, TAPT נסחר בטווח שבין שפל של $ 5.04 לבין שיא של $ 5.56, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TAPTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 38.0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2.69.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TAPT השתנה ב +0.99% במהלך השעה האחרונה, -8.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tortuga Staked Aptos (TAPT) מידע שוק

שווי שוק $ 93.35K$ 93.35K $ 93.35K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 93.35K$ 93.35K $ 93.35K אספקת מחזור 18.35K 18.35K 18.35K אספקה כוללת 18,352.11897483 18,352.11897483 18,352.11897483

שווי השוק הנוכחי של Tortuga Staked Aptos הוא $ 93.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TAPT הוא 18.35K, עם היצע כולל של 18352.11897483. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 93.35K.