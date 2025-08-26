עוד על TAPT

Tortuga Staked Aptos סֵמֶל

Tortuga Staked Aptos מחיר (TAPT)

לא רשום

1 TAPT ל USDמחיר חי:

$5.08
$5.08$5.08
-8.30%1D
mexc
USD
Tortuga Staked Aptos (TAPT) טבלת מחירים חיה
Tortuga Staked Aptos (TAPT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 5.04
$ 5.04$ 5.04
24 שעות נמוך
$ 5.56
$ 5.56$ 5.56
גבוה 24 שעות

$ 5.04
$ 5.04$ 5.04

$ 5.56
$ 5.56$ 5.56

$ 38.0
$ 38.0$ 38.0

$ 2.69
$ 2.69$ 2.69

+0.99%

-8.28%

-5.36%

-5.36%

Tortuga Staked Aptos (TAPT) המחיר בזמן אמת של הוא $5.09. במהלך 24 השעות האחרונות, TAPT נסחר בטווח שבין שפל של $ 5.04 לבין שיא של $ 5.56, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TAPTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 38.0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2.69.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TAPT השתנה ב +0.99% במהלך השעה האחרונה, -8.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tortuga Staked Aptos (TAPT) מידע שוק

$ 93.35K
$ 93.35K$ 93.35K

--
----

$ 93.35K
$ 93.35K$ 93.35K

18.35K
18.35K 18.35K

18,352.11897483
18,352.11897483 18,352.11897483

שווי השוק הנוכחי של Tortuga Staked Aptos הוא $ 93.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TAPT הוא 18.35K, עם היצע כולל של 18352.11897483. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 93.35K.

Tortuga Staked Aptos (TAPT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Tortuga Staked Aptosל USDהיה $ -0.459192879652937.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTortuga Staked Aptos ל USDהיה . $ -0.5053535240.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTortuga Staked Aptos ל USDהיה $ -0.5975889050.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Tortuga Staked Aptosל USDהיה $ -1.097337154331232.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.459192879652937-8.28%
30 ימים$ -0.5053535240-9.92%
60 ימים$ -0.5975889050-11.74%
90 ימים$ -1.097337154331232-17.73%

מה זהTortuga Staked Aptos (TAPT)

Tortuga Finance: -enables anyone to stake on Aptos, even if you don't have 1 million APT -allows you to stake with one click -enables stakers to stay staked while participating in DeFi As you hold tAPT, more rewards will accrue to the protocol. Later, trading out of tAPT or unstaking your tAPT will return some rewards earned through staking.

Tortuga Staked Aptos (TAPT) משאב

האתר הרשמי

Tortuga Staked Aptosתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Tortuga Staked Aptos (TAPT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Tortuga Staked Aptos (TAPT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Tortuga Staked Aptos.

בדוק את Tortuga Staked Aptos תחזית המחיר עכשיו‏!

TAPT למטבעות מקומיים

Tortuga Staked Aptos (TAPT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Tortuga Staked Aptos (TAPT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TAPT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Tortuga Staked Aptos (TAPT)

כמה שווה Tortuga Staked Aptos (TAPT) היום?
החי TAPTהמחיר ב USD הוא 5.09 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TAPT ל USD?
המחיר הנוכחי של TAPT ל USD הוא $ 5.09. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Tortuga Staked Aptos?
שווי השוק של TAPT הוא $ 93.35K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TAPT?
ההיצע במחזור של TAPT הוא 18.35K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TAPT?
‏‏TAPT השיג מחיר שיא (ATH) של 38.0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TAPT?
TAPT ‏‏רשם מחירATL של 2.69 USD.
מהו נפח המסחר של TAPT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TAPT הוא -- USD.
האם TAPT יעלה השנה?
TAPT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TAPT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
