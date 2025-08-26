TOPKEK Capital (TOPKEK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00217787$ 0.00217787 $ 0.00217787 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.33% שינוי מחיר (1D) -5.49% שינוי מחיר (7D) +15.62% שינוי מחיר (7D) +15.62%

TOPKEK Capital (TOPKEK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TOPKEK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TOPKEKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00217787, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TOPKEK השתנה ב -0.33% במהלך השעה האחרונה, -5.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+15.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TOPKEK Capital (TOPKEK) מידע שוק

שווי שוק $ 136.38K$ 136.38K $ 136.38K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 136.38K$ 136.38K $ 136.38K אספקת מחזור 1.10B 1.10B 1.10B אספקה כוללת 1,099,999,648.93 1,099,999,648.93 1,099,999,648.93

שווי השוק הנוכחי של TOPKEK Capital הוא $ 136.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TOPKEK הוא 1.10B, עם היצע כולל של 1099999648.93. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 136.38K.