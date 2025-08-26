עוד על TOPKEK

TOPKEK מידע על מחיר

TOPKEK אתר רשמי

TOPKEK טוקניומיקה

TOPKEK תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

TOPKEK Capital סֵמֶל

TOPKEK Capital מחיר (TOPKEK)

לא רשום

1 TOPKEK ל USDמחיר חי:

$0.00012398
$0.00012398$0.00012398
-5.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
TOPKEK Capital (TOPKEK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:29:42 (UTC+8)

TOPKEK Capital (TOPKEK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00217787
$ 0.00217787$ 0.00217787

$ 0
$ 0$ 0

-0.33%

-5.49%

+15.62%

+15.62%

TOPKEK Capital (TOPKEK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TOPKEK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TOPKEKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00217787, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TOPKEK השתנה ב -0.33% במהלך השעה האחרונה, -5.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+15.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TOPKEK Capital (TOPKEK) מידע שוק

$ 136.38K
$ 136.38K$ 136.38K

--
----

$ 136.38K
$ 136.38K$ 136.38K

1.10B
1.10B 1.10B

1,099,999,648.93
1,099,999,648.93 1,099,999,648.93

שווי השוק הנוכחי של TOPKEK Capital הוא $ 136.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TOPKEK הוא 1.10B, עם היצע כולל של 1099999648.93. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 136.38K.

TOPKEK Capital (TOPKEK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של TOPKEK Capitalל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTOPKEK Capital ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTOPKEK Capital ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של TOPKEK Capitalל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.49%
30 ימים$ 0-4.01%
60 ימים$ 0+59.49%
90 ימים$ 0--

מה זהTOPKEK Capital (TOPKEK)

TOPKEK Capital is a token created on DAOS[dot]Fun Platform which started as a fairlaunch raising $75,000 & using the funds to invest across the SOLANA ecosystem, focused on liquid asset investments. As the Assets Under Management [AUM] grows, so does the floor of the token, and we focus on investing in other DAOs & established memes. Providing exposure to our token holders as the DAO is tokenized.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

TOPKEK Capital (TOPKEK) משאב

האתר הרשמי

TOPKEK Capitalתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה TOPKEK Capital (TOPKEK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TOPKEK Capital (TOPKEK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור TOPKEK Capital.

בדוק את TOPKEK Capital תחזית המחיר עכשיו‏!

TOPKEK למטבעות מקומיים

TOPKEK Capital (TOPKEK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של TOPKEK Capital (TOPKEK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TOPKEK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על TOPKEK Capital (TOPKEK)

כמה שווה TOPKEK Capital (TOPKEK) היום?
החי TOPKEKהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TOPKEK ל USD?
המחיר הנוכחי של TOPKEK ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של TOPKEK Capital?
שווי השוק של TOPKEK הוא $ 136.38K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TOPKEK?
ההיצע במחזור של TOPKEK הוא 1.10B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TOPKEK?
‏‏TOPKEK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00217787 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TOPKEK?
TOPKEK ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של TOPKEK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TOPKEK הוא -- USD.
האם TOPKEK יעלה השנה?
TOPKEK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TOPKEK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:29:42 (UTC+8)

TOPKEK Capital (TOPKEK) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.