Tootcoin (TOOT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00237947$ 0.00237947 $ 0.00237947 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.70% שינוי מחיר (1D) -7.52% שינוי מחיר (7D) -1.03% שינוי מחיר (7D) -1.03%

Tootcoin (TOOT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TOOT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TOOTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00237947, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TOOT השתנה ב -0.70% במהלך השעה האחרונה, -7.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tootcoin (TOOT) מידע שוק

שווי שוק $ 9.36K$ 9.36K $ 9.36K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.36K$ 9.36K $ 9.36K אספקת מחזור 249.82M 249.82M 249.82M אספקה כוללת 249,819,269.8416011 249,819,269.8416011 249,819,269.8416011

שווי השוק הנוכחי של Tootcoin הוא $ 9.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TOOT הוא 249.82M, עם היצע כולל של 249819269.8416011. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.36K.