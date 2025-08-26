Tongue Cat (LUIS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01992776$ 0.01992776 $ 0.01992776 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) 0.00% שינוי מחיר (1D) -8.10% שינוי מחיר (7D) +1.04% שינוי מחיר (7D) +1.04%

Tongue Cat (LUIS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LUIS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LUISהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01992776, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LUIS השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -8.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tongue Cat (LUIS) מידע שוק

שווי שוק $ 27.57K$ 27.57K $ 27.57K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.57K$ 27.57K $ 27.57K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Tongue Cat הוא $ 27.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LUIS הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.57K.