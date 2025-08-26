TON FISH MEMECOIN (FISH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.61% שינוי מחיר (1D) -11.56% שינוי מחיר (7D) +15.38% שינוי מחיר (7D) +15.38%

TON FISH MEMECOIN (FISH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FISH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FISHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FISH השתנה ב +0.61% במהלך השעה האחרונה, -11.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+15.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TON FISH MEMECOIN (FISH) מידע שוק

שווי שוק $ 2.85M$ 2.85M $ 2.85M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.87M$ 3.87M $ 3.87M אספקת מחזור 300.79T 300.79T 300.79T אספקה כוללת 408,623,396,192,182.06 408,623,396,192,182.06 408,623,396,192,182.06

שווי השוק הנוכחי של TON FISH MEMECOIN הוא $ 2.85M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FISH הוא 300.79T, עם היצע כולל של 408623396192182.06. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.87M.