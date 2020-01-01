Tomo Cat (TOMO) טוקנומיקה
TOMOCAT is the descendant of the most beloved cat in Asia - Maneki Neko, being its digital representation with Tamagotchi experience:
• TomoGotchi Unique gameplay experience with combination reimagined tamagotchi and clicker mechanics with mining, leveling, personalization and mini-games.
• TomoWallet (powered by Tria) Account abstraction non-custodial wallet that lowers the entry barrier for Web3 newcomers.
• ТomoShelters Web3 Social Platform, where projects can create their own shelter with its own tasks and get access to Tomocat community.
• TomoLaunch Top opportunity to explore new Web3 projects and participate in token launches.
TRULY COMMUNITY-DRIVEN Token holders gain access to:
• Exclusive meme launchpools, • Unique NFT drops, • DAO voting that let them influence the project's direction.
With viral mechanics integrated into the app, Tomocat fosters an environment where members play a crucial role in every step forward, making it truly community-owned!
Tomo Cat (TOMO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Tomo Cat (TOMO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Tomo Cat (TOMO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Tomo Cat (TOMO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של TOMO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות TOMOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את TOMOטוקניומיקה, חקרו אתTOMOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
