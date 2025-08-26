Tomo Cat (TOMO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00038088 24 שעות נמוך $ 0.00041978 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.04585937 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00016592 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.42% שינוי מחיר (1D) -7.44% שינוי מחיר (7D) -0.44%

Tomo Cat (TOMO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00038765. במהלך 24 השעות האחרונות, TOMO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00038088 לבין שיא של $ 0.00041978, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TOMOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04585937, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00016592.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TOMO השתנה ב +0.42% במהלך השעה האחרונה, -7.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tomo Cat (TOMO) מידע שוק

שווי שוק $ 369.07K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 369.07K אספקת מחזור 952.00M אספקה כוללת 951,999,999.9999999

שווי השוק הנוכחי של Tomo Cat הוא $ 369.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TOMO הוא 952.00M, עם היצע כולל של 951999999.9999999. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 369.07K.