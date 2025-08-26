Tomo Cat מחיר (TOMO)
+0.42%
-7.44%
-0.44%
-0.44%
Tomo Cat (TOMO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00038765. במהלך 24 השעות האחרונות, TOMO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00038088 לבין שיא של $ 0.00041978, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TOMOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04585937, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00016592.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, TOMO השתנה ב +0.42% במהלך השעה האחרונה, -7.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Tomo Cat הוא $ 369.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TOMO הוא 952.00M, עם היצע כולל של 951999999.9999999. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 369.07K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Tomo Catל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTomo Cat ל USDהיה . $ +0.0000537004.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTomo Cat ל USDהיה $ +0.0003577842.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Tomo Catל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-7.44%
|30 ימים
|$ +0.0000537004
|+13.85%
|60 ימים
|$ +0.0003577842
|+92.30%
|90 ימים
|$ 0
|--
TOMOCAT is the descendant of the most beloved cat in Asia - Maneki Neko, being its digital representation with Tamagotchi experience: • TomoGotchi Unique gameplay experience with combination reimagined tamagotchi and clicker mechanics with mining, leveling, personalization and mini-games. • TomoWallet (powered by Tria) Account abstraction non-custodial wallet that lowers the entry barrier for Web3 newcomers. • ТomoShelters Web3 Social Platform, where projects can create their own shelter with its own tasks and get access to Tomocat community. • TomoLaunch Top opportunity to explore new Web3 projects and participate in token launches. TRULY COMMUNITY-DRIVEN Token holders gain access to: • Exclusive meme launchpools, • Unique NFT drops, • DAO voting that let them influence the project's direction. With viral mechanics integrated into the app, Tomocat fosters an environment where members play a crucial role in every step forward, making it truly community-owned!
MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!
כמה יהיה Tomo Cat (TOMO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Tomo Cat (TOMO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Tomo Cat.
בדוק את Tomo Cat תחזית המחיר עכשיו!
הבנת הטוקנומיקה של Tomo Cat (TOMO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TOMO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.