Tomo Cat סֵמֶל

Tomo Cat מחיר (TOMO)

1 TOMO ל USDמחיר חי:

$0.0003875
$0.0003875$0.0003875
-7.40%1D
mexc
USD
Tomo Cat (TOMO) טבלת מחירים חיה
Tomo Cat (TOMO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00038088
24 שעות נמוך
$ 0.00041978
גבוה 24 שעות

$ 0.00038088
$ 0.00041978
$ 0.04585937
$ 0.00016592
+0.42%

-7.44%

-0.44%

-0.44%

Tomo Cat (TOMO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00038765. במהלך 24 השעות האחרונות, TOMO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00038088 לבין שיא של $ 0.00041978, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TOMOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04585937, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00016592.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TOMO השתנה ב +0.42% במהלך השעה האחרונה, -7.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tomo Cat (TOMO) מידע שוק

$ 369.07K
--
$ 369.07K
952.00M
951,999,999.9999999
שווי השוק הנוכחי של Tomo Cat הוא $ 369.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TOMO הוא 952.00M, עם היצע כולל של 951999999.9999999. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 369.07K.

Tomo Cat (TOMO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Tomo Catל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTomo Cat ל USDהיה . $ +0.0000537004.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTomo Cat ל USDהיה $ +0.0003577842.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Tomo Catל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.44%
30 ימים$ +0.0000537004+13.85%
60 ימים$ +0.0003577842+92.30%
90 ימים$ 0--

מה זהTomo Cat (TOMO)

TOMOCAT is the descendant of the most beloved cat in Asia - Maneki Neko, being its digital representation with Tamagotchi experience: • TomoGotchi Unique gameplay experience with combination reimagined tamagotchi and clicker mechanics with mining, leveling, personalization and mini-games. • TomoWallet (powered by Tria) Account abstraction non-custodial wallet that lowers the entry barrier for Web3 newcomers. • ТomoShelters Web3 Social Platform, where projects can create their own shelter with its own tasks and get access to Tomocat community. • TomoLaunch Top opportunity to explore new Web3 projects and participate in token launches. TRULY COMMUNITY-DRIVEN Token holders gain access to: • Exclusive meme launchpools, • Unique NFT drops, • DAO voting that let them influence the project's direction. With viral mechanics integrated into the app, Tomocat fosters an environment where members play a crucial role in every step forward, making it truly community-owned!

Tomo Cat (TOMO) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Tomo Catתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Tomo Cat (TOMO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Tomo Cat (TOMO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Tomo Cat.

בדוק את Tomo Cat תחזית המחיר עכשיו‏!

TOMO למטבעות מקומיים

Tomo Cat (TOMO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Tomo Cat (TOMO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TOMO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Tomo Cat (TOMO)

כמה שווה Tomo Cat (TOMO) היום?
החי TOMOהמחיר ב USD הוא 0.00038765 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TOMO ל USD?
המחיר הנוכחי של TOMO ל USD הוא $ 0.00038765. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Tomo Cat?
שווי השוק של TOMO הוא $ 369.07K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TOMO?
ההיצע במחזור של TOMO הוא 952.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TOMO?
‏‏TOMO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.04585937 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TOMO?
TOMO ‏‏רשם מחירATL של 0.00016592 USD.
מהו נפח המסחר של TOMO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TOMO הוא -- USD.
האם TOMO יעלה השנה?
TOMO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TOMO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
