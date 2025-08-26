עוד על FATCAT

Tombili the Fat Cat (FATCAT) טבלת מחירים חיה
Tombili the Fat Cat (FATCAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.004584
$ 0.004584$ 0.004584

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-6.89%

+1.15%

+1.15%

FATCAT השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.004584, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FATCAT השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -6.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.15% ב-7 הימים האחרונים.

Tombili the Fat Cat (FATCAT) מידע שוק

$ 9.83K
$ 9.83K$ 9.83K

--
----

$ 9.83K
$ 9.83K$ 9.83K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Tombili the Fat Cat הוא $ 9.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FATCAT הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.83K.

Tombili the Fat Cat (FATCAT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Tombili the Fat Catל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTombili the Fat Cat ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTombili the Fat Cat ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Tombili the Fat Catל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.89%
30 ימים$ 0-45.26%
60 ימים$ 0-33.50%
90 ימים$ 0--

מה זהTombili the Fat Cat (FATCAT)

The Solana memecoin inspired by Tombili, the iconic laid-back cat from Istanbul. FATCAT Tokens blend investment with the spirit of meme culture, offering traders and meme enthusiasts a unique crypto experience. Join the wave with FATCAT, where each token celebrates relaxation, coolness, and savvy investing.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Tombili the Fat Cat (FATCAT) משאב

האתר הרשמי

Tombili the Fat Catתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Tombili the Fat Cat (FATCAT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Tombili the Fat Cat (FATCAT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Tombili the Fat Cat.

בדוק את Tombili the Fat Cat תחזית המחיר עכשיו‏!

FATCAT למטבעות מקומיים

Tombili the Fat Cat (FATCAT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Tombili the Fat Cat (FATCAT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FATCAT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Tombili the Fat Cat (FATCAT)

כמה שווה Tombili the Fat Cat (FATCAT) היום?
החי FATCATהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FATCAT ל USD?
המחיר הנוכחי של FATCAT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Tombili the Fat Cat?
שווי השוק של FATCAT הוא $ 9.83K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FATCAT?
ההיצע במחזור של FATCAT הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FATCAT?
‏‏FATCAT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.004584 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FATCAT?
FATCAT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של FATCAT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FATCAT הוא -- USD.
האם FATCAT יעלה השנה?
FATCAT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FATCAT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Tombili the Fat Cat (FATCAT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.