Tombili the Fat Cat (FATCAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.004584$ 0.004584 $ 0.004584 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) 0.00% שינוי מחיר (1D) -6.89% שינוי מחיר (7D) +1.15% שינוי מחיר (7D) +1.15%

Tombili the Fat Cat (FATCAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FATCAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FATCATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.004584, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FATCAT השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -6.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tombili the Fat Cat (FATCAT) מידע שוק

שווי שוק $ 9.83K$ 9.83K $ 9.83K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.83K$ 9.83K $ 9.83K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Tombili the Fat Cat הוא $ 9.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FATCAT הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.83K.