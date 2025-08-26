Tomb Shares (TSHARE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 17.07 $ 17.07 $ 17.07 24 שעות נמוך $ 19.05 $ 19.05 $ 19.05 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 17.07$ 17.07 $ 17.07 גבוה 24 שעות $ 19.05$ 19.05 $ 19.05 שיא כל הזמנים $ 24,382$ 24,382 $ 24,382 המחיר הנמוך ביותר $ 7.93$ 7.93 $ 7.93 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.54% שינוי מחיר (1D) -3.92% שינוי מחיר (7D) -6.72% שינוי מחיר (7D) -6.72%

Tomb Shares (TSHARE) המחיר בזמן אמת של הוא $18.1. במהלך 24 השעות האחרונות, TSHARE נסחר בטווח שבין שפל של $ 17.07 לבין שיא של $ 19.05, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TSHAREהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 24,382, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 7.93.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TSHARE השתנה ב +0.54% במהלך השעה האחרונה, -3.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tomb Shares (TSHARE) מידע שוק

שווי שוק $ 708.16K$ 708.16K $ 708.16K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M אספקת מחזור 39.13K 39.13K 39.13K אספקה כוללת 65,585.45 65,585.45 65,585.45

שווי השוק הנוכחי של Tomb Shares הוא $ 708.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TSHARE הוא 39.13K, עם היצע כולל של 65585.45. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.19M.