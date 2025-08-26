עוד על TSHARE

Tomb Shares סֵמֶל

Tomb Shares מחיר (TSHARE)

לא רשום

1 TSHARE ל USDמחיר חי:

$18.1
$18.1$18.1
-3.90%1D
mexc
USD
Tomb Shares (TSHARE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:34:16 (UTC+8)

Tomb Shares (TSHARE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 17.07
$ 17.07$ 17.07
24 שעות נמוך
$ 19.05
$ 19.05$ 19.05
גבוה 24 שעות

$ 17.07
$ 17.07$ 17.07

$ 19.05
$ 19.05$ 19.05

$ 24,382
$ 24,382$ 24,382

$ 7.93
$ 7.93$ 7.93

+0.54%

-3.92%

-6.72%

-6.72%

Tomb Shares (TSHARE) המחיר בזמן אמת של הוא $18.1. במהלך 24 השעות האחרונות, TSHARE נסחר בטווח שבין שפל של $ 17.07 לבין שיא של $ 19.05, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TSHAREהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 24,382, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 7.93.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TSHARE השתנה ב +0.54% במהלך השעה האחרונה, -3.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tomb Shares (TSHARE) מידע שוק

$ 708.16K
$ 708.16K$ 708.16K

--
----

$ 1.19M
$ 1.19M$ 1.19M

39.13K
39.13K 39.13K

65,585.45
65,585.45 65,585.45

שווי השוק הנוכחי של Tomb Shares הוא $ 708.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TSHARE הוא 39.13K, עם היצע כולל של 65585.45. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.19M.

Tomb Shares (TSHARE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Tomb Sharesל USDהיה $ -0.7394651470856.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTomb Shares ל USDהיה . $ +8.1652774300.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTomb Shares ל USDהיה $ +14.9935639700.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Tomb Sharesל USDהיה $ +5.031888228410592.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.7394651470856-3.92%
30 ימים$ +8.1652774300+45.11%
60 ימים$ +14.9935639700+82.84%
90 ימים$ +5.031888228410592+38.51%

מה זהTomb Shares (TSHARE)

Tomb Shares (TSHARE) משאב

האתר הרשמי

Tomb Sharesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Tomb Shares (TSHARE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Tomb Shares (TSHARE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Tomb Shares.

בדוק את Tomb Shares תחזית המחיר עכשיו‏!

TSHARE למטבעות מקומיים

Tomb Shares (TSHARE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Tomb Shares (TSHARE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TSHARE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Tomb Shares (TSHARE)

כמה שווה Tomb Shares (TSHARE) היום?
החי TSHAREהמחיר ב USD הוא 18.1 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TSHARE ל USD?
המחיר הנוכחי של TSHARE ל USD הוא $ 18.1. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Tomb Shares?
שווי השוק של TSHARE הוא $ 708.16K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TSHARE?
ההיצע במחזור של TSHARE הוא 39.13K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TSHARE?
‏‏TSHARE השיג מחיר שיא (ATH) של 24,382 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TSHARE?
TSHARE ‏‏רשם מחירATL של 7.93 USD.
מהו נפח המסחר של TSHARE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TSHARE הוא -- USD.
האם TSHARE יעלה השנה?
TSHARE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TSHARE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:34:16 (UTC+8)

Tomb Shares (TSHARE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

