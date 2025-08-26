TOLYS CAT (OPPIE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00354286$ 0.00354286 $ 0.00354286 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +13.87% שינוי מחיר (7D) +13.87%

TOLYS CAT (OPPIE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, OPPIE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OPPIEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00354286, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OPPIE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TOLYS CAT (OPPIE) מידע שוק

שווי שוק $ 43.68K$ 43.68K $ 43.68K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 43.68K$ 43.68K $ 43.68K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,999,805.0 999,999,805.0 999,999,805.0

שווי השוק הנוכחי של TOLYS CAT הוא $ 43.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OPPIE הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999805.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 43.68K.