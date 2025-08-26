Toli The Trencher (TOLI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.64% שינוי מחיר (1D) -14.70% שינוי מחיר (7D) -8.25%

Toli The Trencher (TOLI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TOLI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TOLIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TOLI השתנה ב +0.64% במהלך השעה האחרונה, -14.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Toli The Trencher (TOLI) מידע שוק

שווי שוק $ 23.33K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.33K אספקת מחזור 998.59M אספקה כוללת 998,588,357.505778

שווי השוק הנוכחי של Toli The Trencher הוא $ 23.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TOLI הוא 998.59M, עם היצע כולל של 998588357.505778. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.33K.