Toli The Trencher סֵמֶל

Toli The Trencher מחיר (TOLI)

לא רשום

1 TOLI ל USDמחיר חי:

--
----
-14.20%1D
mexc
USD
Toli The Trencher (TOLI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:29:12 (UTC+8)

Toli The Trencher (TOLI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.64%

-14.70%

-8.25%

-8.25%

Toli The Trencher (TOLI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TOLI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TOLIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TOLI השתנה ב +0.64% במהלך השעה האחרונה, -14.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Toli The Trencher (TOLI) מידע שוק

$ 23.33K
$ 23.33K$ 23.33K

--
----

$ 23.33K
$ 23.33K$ 23.33K

998.59M
998.59M 998.59M

998,588,357.505778
998,588,357.505778 998,588,357.505778

שווי השוק הנוכחי של Toli The Trencher הוא $ 23.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TOLI הוא 998.59M, עם היצע כולל של 998588357.505778. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.33K.

Toli The Trencher (TOLI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Toli The Trencherל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלToli The Trencher ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלToli The Trencher ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Toli The Trencherל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-14.70%
30 ימים$ 0-41.84%
60 ימים$ 0-59.22%
90 ימים$ 0--

מה זהToli The Trencher (TOLI)

A monkey has taken the internet by storm with a hilarious and surprisingly relatable vlog that’s racking up millions of views across social media platforms. In the now-viral video, the monkey is seen mimicking human behavior — from setting up a camera to “talking” to the audience, flipping through snacks, and even pretending to react to fan comments. What started as a lighthearted experiment by a wildlife sanctuary quickly exploded online, with users dubbing the monkey “the most relatable influencer of 2025.” Fans are praising the vlog’s charm, humor, and uncanny human-like behavior, sparking memes, remixes, and reaction videos around the globe.

Toli The Trencher (TOLI) משאב

האתר הרשמי

Toli The Trencherתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Toli The Trencher (TOLI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Toli The Trencher (TOLI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Toli The Trencher.

בדוק את Toli The Trencher תחזית המחיר עכשיו‏!

TOLI למטבעות מקומיים

Toli The Trencher (TOLI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Toli The Trencher (TOLI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TOLI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Toli The Trencher (TOLI)

כמה שווה Toli The Trencher (TOLI) היום?
החי TOLIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TOLI ל USD?
המחיר הנוכחי של TOLI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Toli The Trencher?
שווי השוק של TOLI הוא $ 23.33K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TOLI?
ההיצע במחזור של TOLI הוא 998.59M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TOLI?
‏‏TOLI השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TOLI?
TOLI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של TOLI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TOLI הוא -- USD.
האם TOLI יעלה השנה?
TOLI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TOLI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.