TOKPIE (TKP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.789755 גבוה 24 שעות $ 0.870532 שיא כל הזמנים $ 1.045 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.08% שינוי מחיר (1D) -8.64% שינוי מחיר (7D) +0.90%

TOKPIE (TKP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.793987. במהלך 24 השעות האחרונות, TKP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.789755 לבין שיא של $ 0.870532, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TKPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.045, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TKP השתנה ב +0.08% במהלך השעה האחרונה, -8.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TOKPIE (TKP) מידע שוק

שווי שוק $ 62.94M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 79.38M אספקת מחזור 79.29M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של TOKPIE הוא $ 62.94M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TKP הוא 79.29M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 79.38M.