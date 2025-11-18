Tokeo מחיר היום

מחיר Tokeo (TOKE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00900716, עם שינוי של 4.86% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TOKE ל USD הוא $ 0.00900716 לכל TOKE.

Tokeo כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 479,453, עם היצע במחזור של 53.23M TOKE. ב‑24 השעות האחרונות, TOKE סחר בין $ 0.00868887 (נמוך) ל $ 0.00948824 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.081304, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00745933.

ביצועים לטווח קצר, TOKE נע ב -- בשעה האחרונה ו -15.35% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Tokeo (TOKE) מידע שוק

שווי שוק $ 479.45K$ 479.45K $ 479.45K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 900.72K$ 900.72K $ 900.72K אספקת מחזור 53.23M 53.23M 53.23M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

