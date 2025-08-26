TokenSight (TKST) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00816924 $ 0.00816924 $ 0.00816924 24 שעות נמוך $ 0.00858233 $ 0.00858233 $ 0.00858233 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00816924$ 0.00816924 $ 0.00816924 גבוה 24 שעות $ 0.00858233$ 0.00858233 $ 0.00858233 שיא כל הזמנים $ 0.961383$ 0.961383 $ 0.961383 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00341994$ 0.00341994 $ 0.00341994 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -4.04% שינוי מחיר (7D) +2.77% שינוי מחיר (7D) +2.77%

TokenSight (TKST) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00822609. במהלך 24 השעות האחרונות, TKST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00816924 לבין שיא של $ 0.00858233, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TKSTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.961383, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00341994.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TKST השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -4.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TokenSight (TKST) מידע שוק

שווי שוק $ 400.80K$ 400.80K $ 400.80K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 822.61K$ 822.61K $ 822.61K אספקת מחזור 48.72M 48.72M 48.72M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של TokenSight הוא $ 400.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TKST הוא 48.72M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 822.61K.