Token 7007 (7007) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02272269$ 0.02272269 $ 0.02272269 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Token 7007 (7007) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, 7007 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. 7007השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02272269, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, 7007 השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Token 7007 (7007) מידע שוק

שווי שוק $ 5.55K$ 5.55K $ 5.55K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.55K$ 5.55K $ 5.55K אספקת מחזור 95.40M 95.40M 95.40M אספקה כוללת 95,398,742.193043 95,398,742.193043 95,398,742.193043

שווי השוק הנוכחי של Token 7007 הוא $ 5.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 7007 הוא 95.40M, עם היצע כולל של 95398742.193043. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.55K.