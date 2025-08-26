עוד על 7007

Token 7007 סֵמֶל

Token 7007 מחיר (7007)

1 7007 ל USDמחיר חי:

נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Token 7007 (7007) טבלת מחירים חיה
Token 7007 (7007) מידע על מחיר (USD)

Token 7007 (7007) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, 7007 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0. 7007השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02272269, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, 7007 השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Token 7007 (7007) מידע שוק

$ 5.55K
$ 5.55K$ 5.55K

$ 5.55K
$ 5.55K$ 5.55K

95.40M
95.40M 95.40M

95,398,742.193043
95,398,742.193043 95,398,742.193043

שווי השוק הנוכחי של Token 7007 הוא $ 5.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 7007 הוא 95.40M, עם היצע כולל של 95398742.193043. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.55K.

Token 7007 (7007) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Token 7007ל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלToken 7007 ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלToken 7007 ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Token 7007ל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-79.75%
60 ימים$ 0-98.58%
90 ימים$ 0--

מה זהToken 7007 (7007)

Overview The 7007 Protocol introduces the ERC-7007 standard, extending ERC-721 to empower AI-created artwork IP and enable instant creation of tradeable NFT collections. These collections trade dynamically on a bonding curve, mirroring the agility of memecoin markets. Problem AI democratizes content creation but faces significant challenges: No Copyright Protection: AI-generated works lack clear ownership, making them easy to copy and exploit. Training Data Disputes: Many AI models use unverified or unauthorized datasets, raising ethical concerns. Lack of Verifiability: Difficult to prove which AI model created a piece of content, making authenticity uncertain. Solution The 7007 Protocol introduces ERC-7007 to create a verifiable and tradeable standard for AI-generated content: Onchain Proof of AI Generations: Records AI outputs with opML proofs, ensuring verifiable authorship and provenance. Fair Monetization Framework: AI-generated content can be issued, owned, and traded like digital assets. Fully Onchain AIGC Ecosystem: Provides tools for asset issuance, verification, and transparent revenue distribution. Key Features Instant NFT Launches: Launch tradeable NFT collections instantly with AI-generated content (AIGC). Bonding Curve Technology: Enables dynamic pricing and immediate trading. ORA's Onchain AI Oracle: Enhances unpredictability/originality in AI-generated content (via random number generation). User-Friendly/Low Barrier To Entry: Anyone can create and trade AI-generated assets effortlessly. $7007 Token: The Native Trading Pair The $7007 token is the liquid backbone of the 7007 Protocol, serving as the native trading pair. The 7007 Protocol introduces the ERC-7007 standard, extending ERC-721 to empower AI-created artwork IP and enable instant creation of tradeable NFT collections. These collections trade dynamically on a bonding curve, mirroring the agility of memecoin markets.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Token 7007תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Token 7007 (7007) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Token 7007 (7007) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Token 7007.

בדוק את Token 7007 תחזית המחיר עכשיו‏!

7007 למטבעות מקומיים

Token 7007 (7007) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Token 7007 (7007) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על 7007 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Token 7007 (7007)

כמה שווה Token 7007 (7007) היום?
החי 7007המחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי 7007 ל USD?
המחיר הנוכחי של 7007 ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Token 7007?
שווי השוק של 7007 הוא $ 5.55K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של 7007?
ההיצע במחזור של 7007 הוא 95.40M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של 7007?
‏‏7007 השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02272269 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של 7007?
7007 ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של 7007?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור 7007 הוא -- USD.
האם 7007 יעלה השנה?
7007 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את 7007 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
