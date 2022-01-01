Toilet Dust (TOILET) טוקנומיקה
Toilet Dust (TOILET) מידע
Toilet Dust ($TOILET) is a meme coin created on the Sui blockchain, designed to add some humor and chaos to the crypto world while playing a key role in driving the growth and adoption of the Sui ecosystem. Unlike typical meme coins that focus solely on entertainment or speculation, $TOILET’s mission goes beyond just the jokes. It is committed to fostering a vibrant, active community that’s passionate about both crypto and fun, while encouraging new users to explore the Sui blockchain.
The project’s foundation is built on the idea that a thriving network benefits everyone—whether you're a crypto enthusiast, developer, or investor. By embracing the lighthearted and unpredictable nature of meme coins, $TOILET brings attention to the Sui ecosystem and attracts a diverse range of participants. As $TOILET grows, so does the network and its ecosystem, creating more opportunities for everyone involved.
In addition to just memes, $TOILET is actively working on expanding its presence across social media, building partnerships, and increasing its visibility in the crypto space. It’s about creating an inclusive environment where the community drives the project forward. So, whether you're in it for the laughs, the community, or the chance to be part of something new, Toilet Dust is here to make a splash—join the movement or get left behind!
Toilet Dust (TOILET) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Toilet Dust (TOILET), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Toilet Dust (TOILET) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Toilet Dust (TOILET) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של TOILET אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות TOILETהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את TOILETטוקניומיקה, חקרו אתTOILETהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.