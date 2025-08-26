Toilet Dust מחיר (TOILET)
Toilet Dust (TOILET) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00006718. במהלך 24 השעות האחרונות, TOILET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00006651 לבין שיא של $ 0.00007555, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TOILETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00073501, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001666.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, TOILET השתנה ב -1.56% במהלך השעה האחרונה, -9.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Toilet Dust הוא $ 671.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TOILET הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 671.82K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Toilet Dustל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלToilet Dust ל USDהיה . $ -0.0000399921.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלToilet Dust ל USDהיה $ -0.0000427920.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Toilet Dustל USDהיה $ -0.0003060881469094684.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-9.34%
|30 ימים
|$ -0.0000399921
|-59.52%
|60 ימים
|$ -0.0000427920
|-63.69%
|90 ימים
|$ -0.0003060881469094684
|-82.00%
Toilet Dust ($TOILET) is a meme coin created on the Sui blockchain, designed to add some humor and chaos to the crypto world while playing a key role in driving the growth and adoption of the Sui ecosystem. Unlike typical meme coins that focus solely on entertainment or speculation, $TOILET’s mission goes beyond just the jokes. It is committed to fostering a vibrant, active community that’s passionate about both crypto and fun, while encouraging new users to explore the Sui blockchain. The project’s foundation is built on the idea that a thriving network benefits everyone—whether you're a crypto enthusiast, developer, or investor. By embracing the lighthearted and unpredictable nature of meme coins, $TOILET brings attention to the Sui ecosystem and attracts a diverse range of participants. As $TOILET grows, so does the network and its ecosystem, creating more opportunities for everyone involved. In addition to just memes, $TOILET is actively working on expanding its presence across social media, building partnerships, and increasing its visibility in the crypto space. It’s about creating an inclusive environment where the community drives the project forward. So, whether you're in it for the laughs, the community, or the chance to be part of something new, Toilet Dust is here to make a splash—join the movement or get left behind!
