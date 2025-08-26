Toilet Dust (TOILET) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00006651 גבוה 24 שעות $ 0.00007555 שיא כל הזמנים $ 0.00073501 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00001666 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.56% שינוי מחיר (1D) -9.34% שינוי מחיר (7D) -18.49%

Toilet Dust (TOILET) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00006718. במהלך 24 השעות האחרונות, TOILET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00006651 לבין שיא של $ 0.00007555, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TOILETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00073501, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001666.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TOILET השתנה ב -1.56% במהלך השעה האחרונה, -9.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Toilet Dust (TOILET) מידע שוק

שווי שוק $ 671.82K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 671.82K אספקת מחזור 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Toilet Dust הוא $ 671.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TOILET הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 671.82K.