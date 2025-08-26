עוד על TOAD

Toadie Meme Coin סֵמֶל

Toadie Meme Coin מחיר (TOAD)

לא רשום

1 TOAD ל USDמחיר חי:

$0.00048407
$0.00048407$0.00048407
0.00%1D
mexc
USD
Toadie Meme Coin (TOAD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:28:48 (UTC+8)

Toadie Meme Coin (TOAD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.114657
$ 0.114657$ 0.114657

-1.27%

-1.27%

Toadie Meme Coin (TOAD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TOAD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TOADהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.114657, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TOAD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Toadie Meme Coin (TOAD) מידע שוק

$ 48.41K
$ 48.41K

$ 48.41K
$ 48.41K

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Toadie Meme Coin הוא $ 48.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TOAD הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.41K.

Toadie Meme Coin (TOAD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Toadie Meme Coinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלToadie Meme Coin ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלToadie Meme Coin ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Toadie Meme Coinל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-15.80%
60 ימים$ 0+7.65%
90 ימים$ 0--

מה זהToadie Meme Coin (TOAD)

What is the project about? Toadie Meme Coin (TOAD) is a cryptocurrency launched on the Solana blockchain. TOAD has a current supply of 100,000,000 tokens, with 80% in circulation, while 10% of the supply is allocated for gaming, and 10% for platform operation + CEX listing. It is trading on Raydium with a $550k+ trade volume over the last 24 hours. What makes your project unique? Toadie Meme Coin ($TOAD) has an active and strong community of over 5500 holders! It has a presale on Raydium and was incubated by Gotbit hedge fund and Playbux. It is an NFT and community-driven gaming platform with 100% transparent Tokenomics, 0% Buy/Sell taxes, LP burnt, Contract revoked, SAFU verified Smart Contract. History of your project. $TOAD is a unique frog meme coin that combines the concepts of Frog, gaming, and NFT to create a powerful and exciting new token, placing community power and control at its core. $TOAD is a community-driven project built on the Solana blockchain. What’s next for your project? TOAD Token's roadmap has achieved significant milestones, including NFT launch, community building, Playbux incubation, and Gotbit hedge funds, launch of quests and the first game.. Additionally, the next step is to introduce strategic partnerships, more advanced games, and establish Adoption. What can your token be used for? TOAD Token serves as a genuine meme token, providing utility through NFT integration and gaming reward earning. Soon, more features will be added. These features promote organic and sustainable value growth within our community.

Toadie Meme Coin (TOAD) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Toadie Meme Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Toadie Meme Coin (TOAD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Toadie Meme Coin (TOAD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Toadie Meme Coin.

בדוק את Toadie Meme Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

TOAD למטבעות מקומיים

Toadie Meme Coin (TOAD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Toadie Meme Coin (TOAD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TOAD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Toadie Meme Coin (TOAD)

כמה שווה Toadie Meme Coin (TOAD) היום?
החי TOADהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TOAD ל USD?
המחיר הנוכחי של TOAD ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Toadie Meme Coin?
שווי השוק של TOAD הוא $ 48.41K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TOAD?
ההיצע במחזור של TOAD הוא 100.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TOAD?
‏‏TOAD השיג מחיר שיא (ATH) של 0.114657 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TOAD?
TOAD ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של TOAD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TOAD הוא -- USD.
האם TOAD יעלה השנה?
TOAD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TOAD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Toadie Meme Coin (TOAD) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.