To The Sun (SUNPUMP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00142861 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00002116 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +4.14%

To The Sun (SUNPUMP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00004099. במהלך 24 השעות האחרונות, SUNPUMP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUNPUMPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00142861, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00002116.

To The Sun (SUNPUMP) מידע שוק

שווי שוק $ 41.00K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 41.00K אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של To The Sun הוא $ 41.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUNPUMP הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 41.00K.