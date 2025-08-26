עוד על SUNPUMP

To The Sun סֵמֶל

To The Sun מחיר (SUNPUMP)

1 SUNPUMP ל USDמחיר חי:

נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
To The Sun (SUNPUMP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:49:10 (UTC+8)

To The Sun (SUNPUMP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00142861
$ 0.00142861$ 0.00142861

$ 0.00002116
$ 0.00002116$ 0.00002116

--

--

+4.14%

+4.14%

To The Sun (SUNPUMP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00004099. במהלך 24 השעות האחרונות, SUNPUMP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUNPUMPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00142861, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00002116.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUNPUMP השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

To The Sun (SUNPUMP) מידע שוק

$ 41.00K
$ 41.00K$ 41.00K

--
----

$ 41.00K
$ 41.00K$ 41.00K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של To The Sun הוא $ 41.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUNPUMP הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 41.00K.

To The Sun (SUNPUMP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של To The Sunל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTo The Sun ל USDהיה . $ +0.0000118518.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTo The Sun ל USDהיה $ +0.0000241594.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של To The Sunל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ +0.0000118518+28.91%
60 ימים$ +0.0000241594+58.94%
90 ימים$ 0--

מה זהTo The Sun (SUNPUMP)

To The Sun (SUNPUMP): The Meme Token That’s Pumping Beyond Limits SUNPUMP isn’t just a meme token—it’s a movement, a community, and an unstoppable force riding the waves of fun and humor. In the world of SUNPUMP, we don't just talk about going to the moon. That’s old news. We’re setting our sights higher and hotter, aiming straight for the sun! Why settle for the moon when the sun is right there, waiting to be conquered? With SUNPUMP, every pump is a celebration. It’s a token that thrives on the excitement and energy of the community, where every rise brings us closer to the ultimate goal—the sun! Whether you’re holding, swapping, or just enjoying the wild ride, SUNPUMP is all about enjoying the journey and sharing in the meme-fueled fun. The best part? SUNPUMP is driven by the people. There are no limits to what this meme-powered rocket can achieve when everyone is in on the joke, working together to pump harder than ever. The more we pump, the closer we get to the sun, where we can truly shine brighter than ever. If you’re looking for a meme token that takes things to the next level, one that’s filled with laughs, inside jokes, and a whole lot of community spirit, then SUNPUMP is your ticket to the sun. Strap in, because we’re not stopping at the moon—this is a one-way trip to the brightest star in the sky! Remember: when you’re with SUNPUMP, the sky isn’t the limit. The sun is!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

To The Sun (SUNPUMP) משאב

האתר הרשמי

To The Sunתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה To The Sun (SUNPUMP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות To The Sun (SUNPUMP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור To The Sun.

בדוק את To The Sun תחזית המחיר עכשיו‏!

SUNPUMP למטבעות מקומיים

To The Sun (SUNPUMP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של To The Sun (SUNPUMP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SUNPUMP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על To The Sun (SUNPUMP)

כמה שווה To The Sun (SUNPUMP) היום?
החי SUNPUMPהמחיר ב USD הוא 0.00004099 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SUNPUMP ל USD?
המחיר הנוכחי של SUNPUMP ל USD הוא $ 0.00004099. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של To The Sun?
שווי השוק של SUNPUMP הוא $ 41.00K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SUNPUMP?
ההיצע במחזור של SUNPUMP הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SUNPUMP?
‏‏SUNPUMP השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00142861 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SUNPUMP?
SUNPUMP ‏‏רשם מחירATL של 0.00002116 USD.
מהו נפח המסחר של SUNPUMP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SUNPUMP הוא -- USD.
האם SUNPUMP יעלה השנה?
SUNPUMP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SUNPUMP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:49:10 (UTC+8)

כתב ויתור

