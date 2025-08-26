To The Sun מחיר (SUNPUMP)
To The Sun (SUNPUMP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00004099. במהלך 24 השעות האחרונות, SUNPUMP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUNPUMPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00142861, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00002116.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUNPUMP השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של To The Sun הוא $ 41.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUNPUMP הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 41.00K.
במהלך היום, השינוי במחיר של To The Sunל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTo The Sun ל USDהיה . $ +0.0000118518.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTo The Sun ל USDהיה $ +0.0000241594.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של To The Sunל USDהיה $ 0.
To The Sun (SUNPUMP): The Meme Token That’s Pumping Beyond Limits SUNPUMP isn’t just a meme token—it’s a movement, a community, and an unstoppable force riding the waves of fun and humor. In the world of SUNPUMP, we don't just talk about going to the moon. That’s old news. We’re setting our sights higher and hotter, aiming straight for the sun! Why settle for the moon when the sun is right there, waiting to be conquered? With SUNPUMP, every pump is a celebration. It’s a token that thrives on the excitement and energy of the community, where every rise brings us closer to the ultimate goal—the sun! Whether you’re holding, swapping, or just enjoying the wild ride, SUNPUMP is all about enjoying the journey and sharing in the meme-fueled fun. The best part? SUNPUMP is driven by the people. There are no limits to what this meme-powered rocket can achieve when everyone is in on the joke, working together to pump harder than ever. The more we pump, the closer we get to the sun, where we can truly shine brighter than ever. If you’re looking for a meme token that takes things to the next level, one that’s filled with laughs, inside jokes, and a whole lot of community spirit, then SUNPUMP is your ticket to the sun. Strap in, because we’re not stopping at the moon—this is a one-way trip to the brightest star in the sky! Remember: when you’re with SUNPUMP, the sky isn’t the limit. The sun is!
