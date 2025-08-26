עוד על TIAI

TIAI מידע על מחיר

TIAI אתר רשמי

TIAI טוקניומיקה

TIAI תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

TITAN AI סֵמֶל

TITAN AI מחיר (TIAI)

לא רשום

1 TIAI ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
TITAN AI (TIAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:33:41 (UTC+8)

TITAN AI (TIAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00297382
$ 0.00297382$ 0.00297382

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+7.58%

+7.58%

TITAN AI (TIAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TIAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TIAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00297382, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TIAI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TITAN AI (TIAI) מידע שוק

$ 10.69K
$ 10.69K$ 10.69K

--
----

$ 10.69K
$ 10.69K$ 10.69K

999.97M
999.97M 999.97M

999,966,119.546626
999,966,119.546626 999,966,119.546626

שווי השוק הנוכחי של TITAN AI הוא $ 10.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TIAI הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999966119.546626. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.69K.

TITAN AI (TIAI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של TITAN AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTITAN AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTITAN AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של TITAN AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+7.18%
60 ימים$ 0-97.75%
90 ימים$ 0--

מה זהTITAN AI (TIAI)

Titan AI is building a decentralized, autonomous AI and robotics infrastructure aimed at creating truly self-operating intelligent agents that will improve efficiency and cut costs for agriculture processes. The project envisions a future where these AI are not only open-source and permissionless but also capable of governing itself through an on-chain DAO. Titan AI combines blockchain, robotics, and AI to deploy self-evolving agents that operate independently across physical and digital environments.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

TITAN AI (TIAI) משאב

האתר הרשמי

TITAN AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה TITAN AI (TIAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TITAN AI (TIAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור TITAN AI.

בדוק את TITAN AI תחזית המחיר עכשיו‏!

TIAI למטבעות מקומיים

TITAN AI (TIAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של TITAN AI (TIAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TIAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על TITAN AI (TIAI)

כמה שווה TITAN AI (TIAI) היום?
החי TIAIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TIAI ל USD?
המחיר הנוכחי של TIAI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של TITAN AI?
שווי השוק של TIAI הוא $ 10.69K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TIAI?
ההיצע במחזור של TIAI הוא 999.97M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TIAI?
‏‏TIAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00297382 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TIAI?
TIAI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של TIAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TIAI הוא -- USD.
האם TIAI יעלה השנה?
TIAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TIAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:33:41 (UTC+8)

TITAN AI (TIAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.