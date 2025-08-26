עוד על TIRED

Tired Dad סֵמֶל

Tired Dad מחיר (TIRED)

1 TIRED ל USDמחיר חי:

--
----
-22.40%1D
Tired Dad (TIRED) טבלת מחירים חיה
Tired Dad (TIRED) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00007889
$ 0.00007889$ 0.00007889
24 שעות נמוך
$ 0.00010795
$ 0.00010795$ 0.00010795
גבוה 24 שעות

$ 0.00007889
$ 0.00007889$ 0.00007889

$ 0.00010795
$ 0.00010795$ 0.00010795

$ 0.00565141
$ 0.00565141$ 0.00565141

$ 0.00004662
$ 0.00004662$ 0.00004662

-0.89%

-22.09%

+53.85%

+53.85%

Tired Dad (TIRED) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00007823. במהלך 24 השעות האחרונות, TIRED נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00007889 לבין שיא של $ 0.00010795, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TIREDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00565141, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00004662.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TIRED השתנה ב -0.89% במהלך השעה האחרונה, -22.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+53.85% ב-7 הימים האחרונים.

Tired Dad (TIRED) מידע שוק

$ 78.21K
$ 78.21K$ 78.21K

--
----

$ 78.21K
$ 78.21K$ 78.21K

999.74M
999.74M 999.74M

999,738,474.203388
999,738,474.203388 999,738,474.203388

שווי השוק הנוכחי של Tired Dad הוא $ 78.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TIRED הוא 999.74M, עם היצע כולל של 999738474.203388. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 78.21K.

Tired Dad (TIRED) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Tired Dadל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTired Dad ל USDהיה . $ -0.0000143419.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTired Dad ל USDהיה $ -0.0000498414.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Tired Dadל USDהיה $ -0.0004610694137425656.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-22.09%
30 ימים$ -0.0000143419-18.33%
60 ימים$ -0.0000498414-63.71%
90 ימים$ -0.0004610694137425656-85.49%

מה זהTired Dad (TIRED)

This coin was created to bring unity and fairness to this market. The creators mission is to make a strong community with strong values in honesty and transparency. $TIRED is for all the people who may have lost trust in this industry. Team members make regular live videos, are doxed, and regularly explain to the community how they are actively working to make their coin more valuable. Patience with prevail.

Tired Dad (TIRED) משאב

האתר הרשמי

Tired Dadתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Tired Dad (TIRED) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Tired Dad (TIRED) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Tired Dad.

בדוק את Tired Dad תחזית המחיר עכשיו‏!

TIRED למטבעות מקומיים

Tired Dad (TIRED) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Tired Dad (TIRED) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TIRED הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Tired Dad (TIRED)

כמה שווה Tired Dad (TIRED) היום?
החי TIREDהמחיר ב USD הוא 0.00007823 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TIRED ל USD?
המחיר הנוכחי של TIRED ל USD הוא $ 0.00007823. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Tired Dad?
שווי השוק של TIRED הוא $ 78.21K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TIRED?
ההיצע במחזור של TIRED הוא 999.74M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TIRED?
‏‏TIRED השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00565141 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TIRED?
TIRED ‏‏רשם מחירATL של 0.00004662 USD.
מהו נפח המסחר של TIRED?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TIRED הוא -- USD.
האם TIRED יעלה השנה?
TIRED ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TIRED תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
