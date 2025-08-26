Tired Dad (TIRED) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00007889 $ 0.00007889 $ 0.00007889 24 שעות נמוך $ 0.00010795 $ 0.00010795 $ 0.00010795 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00007889$ 0.00007889 $ 0.00007889 גבוה 24 שעות $ 0.00010795$ 0.00010795 $ 0.00010795 שיא כל הזמנים $ 0.00565141$ 0.00565141 $ 0.00565141 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00004662$ 0.00004662 $ 0.00004662 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.89% שינוי מחיר (1D) -22.09% שינוי מחיר (7D) +53.85% שינוי מחיר (7D) +53.85%

Tired Dad (TIRED) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00007823. במהלך 24 השעות האחרונות, TIRED נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00007889 לבין שיא של $ 0.00010795, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TIREDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00565141, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00004662.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TIRED השתנה ב -0.89% במהלך השעה האחרונה, -22.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+53.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tired Dad (TIRED) מידע שוק

שווי שוק $ 78.21K$ 78.21K $ 78.21K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 78.21K$ 78.21K $ 78.21K אספקת מחזור 999.74M 999.74M 999.74M אספקה כוללת 999,738,474.203388 999,738,474.203388 999,738,474.203388

שווי השוק הנוכחי של Tired Dad הוא $ 78.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TIRED הוא 999.74M, עם היצע כולל של 999738474.203388. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 78.21K.