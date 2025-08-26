עוד על TCM

Time Capital Markets סֵמֶל

Time Capital Markets מחיר (TCM)

לא רשום

1 TCM ל USDמחיר חי:

$0.00012485
$0.00012485$0.00012485
-28.90%1D
USD
Time Capital Markets (TCM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:07:42 (UTC+8)

Time Capital Markets (TCM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00012449
$ 0.00012449$ 0.00012449
24 שעות נמוך
$ 0.00017569
$ 0.00017569$ 0.00017569
גבוה 24 שעות

$ 0.00012449
$ 0.00012449$ 0.00012449

$ 0.00017569
$ 0.00017569$ 0.00017569

$ 0.00078742
$ 0.00078742$ 0.00078742

$ 0.00010736
$ 0.00010736$ 0.00010736

-1.59%

-28.93%

-12.82%

-12.82%

Time Capital Markets (TCM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00012485. במהלך 24 השעות האחרונות, TCM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00012449 לבין שיא של $ 0.00017569, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TCMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00078742, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00010736.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TCM השתנה ב -1.59% במהלך השעה האחרונה, -28.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.82% ב-7 הימים האחרונים.

Time Capital Markets (TCM) מידע שוק

$ 119.33K
$ 119.33K$ 119.33K

--
----

$ 119.33K
$ 119.33K$ 119.33K

955.83M
955.83M 955.83M

955,829,210.1686503
955,829,210.1686503 955,829,210.1686503

שווי השוק הנוכחי של Time Capital Markets הוא $ 119.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TCM הוא 955.83M, עם היצע כולל של 955829210.1686503. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 119.33K.

Time Capital Markets (TCM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Time Capital Marketsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTime Capital Markets ל USDהיה . $ -0.0000585522.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTime Capital Markets ל USDהיה $ -0.0000066772.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Time Capital Marketsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-28.93%
30 ימים$ -0.0000585522-46.89%
60 ימים$ -0.0000066772-5.34%
90 ימים$ 0--

מה זהTime Capital Markets (TCM)

Time Capital Markets is a DAO created on daosdotfun platform to faciliate hedge-fund like activities around Timedotfun, it serves to acquire creator tokens from the platform and grow the AUM like a hedge fund. The DAO purchases creators to build a treasury and allow people to speculate using TCM token as an easier hedge to timedotfun hundreds of creators(as there is hundreds, one gets lost trying to find undervalued creators).

Time Capital Markets (TCM) משאב

האתר הרשמי

Time Capital Marketsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Time Capital Markets (TCM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Time Capital Markets (TCM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Time Capital Markets.

בדוק את Time Capital Markets תחזית המחיר עכשיו‏!

TCM למטבעות מקומיים

Time Capital Markets (TCM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Time Capital Markets (TCM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TCM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Time Capital Markets (TCM)

כמה שווה Time Capital Markets (TCM) היום?
החי TCMהמחיר ב USD הוא 0.00012485 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TCM ל USD?
המחיר הנוכחי של TCM ל USD הוא $ 0.00012485. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Time Capital Markets?
שווי השוק של TCM הוא $ 119.33K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TCM?
ההיצע במחזור של TCM הוא 955.83M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TCM?
‏‏TCM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00078742 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TCM?
TCM ‏‏רשם מחירATL של 0.00010736 USD.
מהו נפח המסחר של TCM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TCM הוא -- USD.
האם TCM יעלה השנה?
TCM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TCM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:07:42 (UTC+8)

