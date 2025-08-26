Time Capital Markets (TCM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00012449 גבוה 24 שעות $ 0.00017569 שיא כל הזמנים $ 0.00078742 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00010736 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.59% שינוי מחיר (1D) -28.93% שינוי מחיר (7D) -12.82%

Time Capital Markets (TCM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00012485. במהלך 24 השעות האחרונות, TCM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00012449 לבין שיא של $ 0.00017569, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TCMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00078742, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00010736.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TCM השתנה ב -1.59% במהלך השעה האחרונה, -28.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Time Capital Markets (TCM) מידע שוק

שווי שוק $ 119.33K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 119.33K אספקת מחזור 955.83M אספקה כוללת 955,829,210.1686503

שווי השוק הנוכחי של Time Capital Markets הוא $ 119.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TCM הוא 955.83M, עם היצע כולל של 955829210.1686503. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 119.33K.