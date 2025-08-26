Tilt Coin מחיר (TILT)
Tilt Coin (TILT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TILT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TILTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00134646, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, TILT השתנה ב +1.16% במהלך השעה האחרונה, -20.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Tilt Coin הוא $ 132.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TILT הוא 998.71M, עם היצע כולל של 998713942.689006. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 132.51K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Tilt Coinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTilt Coin ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTilt Coin ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Tilt Coinל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-20.30%
|30 ימים
|$ 0
|-19.35%
|60 ימים
|$ 0
|-31.27%
|90 ימים
|$ 0
|--
Tilt is the native utility and governance token of the Tilt platform—your all‑in‑one Solana toolkit for trading, analysis, and on‑chain insights. Integrated KOL Tracking: Tap into curated data on key opinion leaders’ activity and past usernames, so you never miss a trend. Deep Token Analytics: Access real‑time metrics on liquidity, volume, and on‑chain flow to make data‑driven decisions. Seamless Trading: Execute instant swaps with optimized routing and minimal slippage, all within the Tilt interface. Browser Toolbar: Instantly view profile history, token performance, and contract interactions right on X —no extra tabs required. DEX‑Paid Tracker: Monitor paid promotions and liquidity events across decentralized exchanges to spot emerging opportunities. Live Token‑Locks Monitoring: Track on‑chain lockup schedules and unlock events in real time, ensuring you stay ahead of large token movements. Holders of Tilt enjoy fee discounts, priority access to new features, and voting rights over platform upgrades. Power your Solana journey with Tilt —built by trenchers, for trenchers.
