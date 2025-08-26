Tilt Coin (TILT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00134646$ 0.00134646 $ 0.00134646 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.16% שינוי מחיר (1D) -20.30% שינוי מחיר (7D) -17.24% שינוי מחיר (7D) -17.24%

Tilt Coin (TILT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TILT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TILTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00134646, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TILT השתנה ב +1.16% במהלך השעה האחרונה, -20.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tilt Coin (TILT) מידע שוק

שווי שוק $ 132.51K$ 132.51K $ 132.51K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 132.51K$ 132.51K $ 132.51K אספקת מחזור 998.71M 998.71M 998.71M אספקה כוללת 998,713,942.689006 998,713,942.689006 998,713,942.689006

שווי השוק הנוכחי של Tilt Coin הוא $ 132.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TILT הוא 998.71M, עם היצע כולל של 998713942.689006. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 132.51K.