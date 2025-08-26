Tigres Fan Token (TIGRES) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.126 $ 0.126 $ 0.126 24 שעות נמוך $ 0.1311 $ 0.1311 $ 0.1311 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.126$ 0.126 $ 0.126 גבוה 24 שעות $ 0.1311$ 0.1311 $ 0.1311 שיא כל הזמנים $ 9.98$ 9.98 $ 9.98 המחיר הנמוך ביותר $ 0.1213$ 0.1213 $ 0.1213 שינוי מחיר (שעה אחת) 0.00% שינוי מחיר (1D) -1.37% שינוי מחיר (7D) -4.02% שינוי מחיר (7D) -4.02%

Tigres Fan Token (TIGRES) המחיר בזמן אמת של הוא $0.1287. במהלך 24 השעות האחרונות, TIGRES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.126 לבין שיא של $ 0.1311, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TIGRESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.98, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.1213.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TIGRES השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -1.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tigres Fan Token (TIGRES) מידע שוק

שווי שוק $ 334.61K$ 334.61K $ 334.61K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.57M$ 2.57M $ 2.57M אספקת מחזור 2.60M 2.60M 2.60M אספקה כוללת 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Tigres Fan Token הוא $ 334.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TIGRES הוא 2.60M, עם היצע כולל של 20000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.57M.