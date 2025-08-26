Tidex (TDX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.804177$ 0.804177 $ 0.804177 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00005091$ 0.00005091 $ 0.00005091 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -78.75% שינוי מחיר (7D) -78.75%

Tidex (TDX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00699708. במהלך 24 השעות האחרונות, TDX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TDXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.804177, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00005091.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TDX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-78.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tidex (TDX) מידע שוק

שווי שוק $ 69.97K$ 69.97K $ 69.97K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 699.71K$ 699.71K $ 699.71K אספקת מחזור 10.00M 10.00M 10.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Tidex הוא $ 69.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TDX הוא 10.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 699.71K.