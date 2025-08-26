Tiamonds (TOTO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00553403 $ 0.00553403 $ 0.00553403 24 שעות נמוך $ 0.00565001 $ 0.00565001 $ 0.00565001 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00553403$ 0.00553403 $ 0.00553403 גבוה 24 שעות $ 0.00565001$ 0.00565001 $ 0.00565001 שיא כל הזמנים $ 0.00966738$ 0.00966738 $ 0.00966738 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00553403$ 0.00553403 $ 0.00553403 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.14% שינוי מחיר (1D) -1.62% שינוי מחיר (7D) -7.24% שינוי מחיר (7D) -7.24%

Tiamonds (TOTO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00553405. במהלך 24 השעות האחרונות, TOTO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00553403 לבין שיא של $ 0.00565001, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TOTOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00966738, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00553403.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TOTO השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, -1.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tiamonds (TOTO) מידע שוק

שווי שוק $ 672.57K$ 672.57K $ 672.57K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.20M$ 5.20M $ 5.20M אספקת מחזור 121.41M 121.41M 121.41M אספקה כוללת 939,003,528.503848 939,003,528.503848 939,003,528.503848

שווי השוק הנוכחי של Tiamonds הוא $ 672.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TOTO הוא 121.41M, עם היצע כולל של 939003528.503848. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.20M.