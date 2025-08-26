עוד על TOTO

Tiamonds מחיר (TOTO)

1 TOTO ל USDמחיר חי:

$0.00553405
$0.00553405
-1.60%1D
Tiamonds (TOTO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:18:28 (UTC+8)

Tiamonds (TOTO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00553403
$ 0.00553403
24 שעות נמוך
$ 0.00565001
$ 0.00565001
גבוה 24 שעות

$ 0.00553403
$ 0.00553403

$ 0.00565001
$ 0.00565001

$ 0.00966738
$ 0.00966738

$ 0.00553403
$ 0.00553403

-0.14%

-1.62%

-7.24%

-7.24%

Tiamonds (TOTO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00553405. במהלך 24 השעות האחרונות, TOTO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00553403 לבין שיא של $ 0.00565001, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TOTOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00966738, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00553403.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TOTO השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, -1.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tiamonds (TOTO) מידע שוק

$ 672.57K
$ 672.57K

--
--

$ 5.20M
$ 5.20M

121.41M
121.41M

939,003,528.503848
939,003,528.503848

שווי השוק הנוכחי של Tiamonds הוא $ 672.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TOTO הוא 121.41M, עם היצע כולל של 939003528.503848. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.20M.

Tiamonds (TOTO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Tiamondsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTiamonds ל USDהיה . $ -0.0007780536.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTiamonds ל USDהיה $ -0.0005590574.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Tiamondsל USDהיה $ -0.002436613172423304.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.62%
30 ימים$ -0.0007780536-14.05%
60 ימים$ -0.0005590574-10.10%
90 ימים$ -0.002436613172423304-30.56%

מה זהTiamonds (TOTO)

Tiamonds is transforming how we think about owning and trading real-world assets. Initially focused on tokenizing diamonds, Tiamonds 2.0 takes it a step further, expanding to include a wide range of assets such as commodities, real estate, art, collectibles, and financial instruments. With the power of blockchain, Tiamonds makes it easy to own and trade assets securely, without the traditional barriers like storage or shipping costs.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק.

Tiamonds (TOTO) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Tiamondsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Tiamonds (TOTO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Tiamonds (TOTO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Tiamonds.

בדוק את Tiamonds תחזית המחיר עכשיו‏!

TOTO למטבעות מקומיים

Tiamonds (TOTO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Tiamonds (TOTO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TOTO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Tiamonds (TOTO)

כמה שווה Tiamonds (TOTO) היום?
החי TOTOהמחיר ב USD הוא 0.00553405 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TOTO ל USD?
המחיר הנוכחי של TOTO ל USD הוא $ 0.00553405. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Tiamonds?
שווי השוק של TOTO הוא $ 672.57K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TOTO?
ההיצע במחזור של TOTO הוא 121.41M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TOTO?
‏‏TOTO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00966738 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TOTO?
TOTO ‏‏רשם מחירATL של 0.00553403 USD.
מהו נפח המסחר של TOTO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TOTO הוא -- USD.
האם TOTO יעלה השנה?
TOTO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TOTO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:18:28 (UTC+8)

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.