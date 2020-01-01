ThreatSlayerAI by Virtuals (SLAYER) טוקנומיקה

ThreatSlayerAI by Virtuals (SLAYER) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי ThreatSlayerAI by Virtuals (SLAYER), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
ThreatSlayerAI by Virtuals (SLAYER) מידע

ThreatSlayerAI is here to protect Web2 and Web3 with AI, proudly powered and created by the team behind Interlock and the $ILOCK token.

ThreatSlayerAI pairs perfectly with ThreatSlayer, our AI powered browser extension that allows you to earn $ILOCK token while being kept safe from web-based threats.

Looking ahead, Interlock plans to integrate $SLAYER and $ILOCK for a unified and enhanced experience.

אתר רשמי:
https://www.interlock.network/

ThreatSlayerAI by Virtuals (SLAYER) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור ThreatSlayerAI by Virtuals (SLAYER), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 35.79K
$ 35.79K$ 35.79K
ההיצע הכולל:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
אספקה במחזור:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 35.79K
$ 35.79K$ 35.79K
שיא כל הזמנים:
$ 0.0048899
$ 0.0048899$ 0.0048899
שפל כל הזמנים:
$ 0
$ 0$ 0
מחיר נוכחי:
$ 0
$ 0$ 0

ThreatSlayerAI by Virtuals (SLAYER) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של ThreatSlayerAI by Virtuals (SLAYER) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של SLAYER אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות SLAYERהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את SLAYERטוקניומיקה, חקרו אתSLAYERהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

SLAYER חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן SLAYER עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SLAYER משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

