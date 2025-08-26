ThreatSlayerAI by Virtuals (SLAYER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0048899$ 0.0048899 $ 0.0048899 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.20% שינוי מחיר (1D) -11.20% שינוי מחיר (7D) -6.28% שינוי מחיר (7D) -6.28%

ThreatSlayerAI by Virtuals (SLAYER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SLAYER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SLAYERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0048899, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SLAYER השתנה ב +0.20% במהלך השעה האחרונה, -11.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ThreatSlayerAI by Virtuals (SLAYER) מידע שוק

שווי שוק $ 35.23K$ 35.23K $ 35.23K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 35.23K$ 35.23K $ 35.23K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ThreatSlayerAI by Virtuals הוא $ 35.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SLAYER הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 35.23K.