Tholana (THOL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +12.29% שינוי מחיר (7D) +12.29%

Tholana (THOL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, THOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. THOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, THOL השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tholana (THOL) מידע שוק

שווי שוק $ 16.26K$ 16.26K $ 16.26K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.26K$ 16.26K $ 16.26K אספקת מחזור 999.80B 999.80B 999.80B אספקה כוללת 999,801,357,785.19 999,801,357,785.19 999,801,357,785.19

שווי השוק הנוכחי של Tholana הוא $ 16.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של THOL הוא 999.80B, עם היצע כולל של 999801357785.19. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.26K.