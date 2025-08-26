This Is My Iguana (TIMI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00860314$ 0.00860314 $ 0.00860314 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.02% שינוי מחיר (1D) -18.30% שינוי מחיר (7D) +1.76% שינוי מחיר (7D) +1.76%

This Is My Iguana (TIMI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TIMI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TIMIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00860314, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TIMI השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, -18.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

This Is My Iguana (TIMI) מידע שוק

שווי שוק $ 294.68K$ 294.68K $ 294.68K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 294.68K$ 294.68K $ 294.68K אספקת מחזור 942.23M 942.23M 942.23M אספקה כוללת 942,225,507.7814456 942,225,507.7814456 942,225,507.7814456

שווי השוק הנוכחי של This Is My Iguana הוא $ 294.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TIMI הוא 942.23M, עם היצע כולל של 942225507.7814456. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 294.68K.