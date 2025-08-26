עוד על TIMI

This Is My Iguana סֵמֶל

This Is My Iguana מחיר (TIMI)

לא רשום

1 TIMI ל USDמחיר חי:

$0.00031275
$0.00031275$0.00031275
-18.30%1D
mexc
USD
This Is My Iguana (TIMI) טבלת מחירים חיה
This Is My Iguana (TIMI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00860314
$ 0.00860314$ 0.00860314

$ 0
$ 0$ 0

+0.02%

-18.30%

+1.76%

+1.76%

TIMI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TIMIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00860314, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TIMI השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, -18.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.76% ב-7 הימים האחרונים.

This Is My Iguana (TIMI) מידע שוק

$ 294.68K
$ 294.68K$ 294.68K

--
----

$ 294.68K
$ 294.68K$ 294.68K

942.23M
942.23M 942.23M

942,225,507.7814456
942,225,507.7814456 942,225,507.7814456

שווי השוק הנוכחי של This Is My Iguana הוא $ 294.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TIMI הוא 942.23M, עם היצע כולל של 942225507.7814456. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 294.68K.

This Is My Iguana (TIMI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של This Is My Iguanaל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThis Is My Iguana ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThis Is My Iguana ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של This Is My Iguanaל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-18.30%
30 ימים$ 0+30.43%
60 ימים$ 0+83.95%
90 ימים$ 0--

מה זהThis Is My Iguana (TIMI)

Brian, the bald-headed mastermind steering the ship at Coinbase, has a not-so-secret childhood hero: an iguana! Although the iguana's name remains unknown, it doesn't diminish the significant role it played in young Brian's life. Brian affectionately introduces this inspiring reptile as "This Is My Iguana," or $TIMI for short. The iguana's influence on Brian is evident, as he often shares stories about how this unique pet taught him resilience, adaptability, and the importance of thinking outside the box. These lessons have undeniably shaped his approach to innovation and leadership at Coinbase, making $TIMI more than just a quirky mascot—it's a symbol of the unconventional thinking that drives the company forward.

This Is My Iguana (TIMI) משאב

האתר הרשמי

This Is My Iguanaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה This Is My Iguana (TIMI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות This Is My Iguana (TIMI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור This Is My Iguana.

בדוק את This Is My Iguana תחזית המחיר עכשיו‏!

TIMI למטבעות מקומיים

This Is My Iguana (TIMI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של This Is My Iguana (TIMI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TIMI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על This Is My Iguana (TIMI)

כמה שווה This Is My Iguana (TIMI) היום?
החי TIMIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TIMI ל USD?
המחיר הנוכחי של TIMI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של This Is My Iguana?
שווי השוק של TIMI הוא $ 294.68K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TIMI?
ההיצע במחזור של TIMI הוא 942.23M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TIMI?
‏‏TIMI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00860314 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TIMI?
TIMI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של TIMI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TIMI הוא -- USD.
האם TIMI יעלה השנה?
TIMI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TIMI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
