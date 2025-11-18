this coin is so good מחיר היום

מחיר this coin is so good (GLAZE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000767, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GLAZE ל USD הוא $ 0.00000767 לכל GLAZE.

this coin is so good כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,662.47, עם היצע במחזור של 999.50M GLAZE. ב‑24 השעות האחרונות, GLAZE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00007722, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000749.

ביצועים לטווח קצר, GLAZE נע ב -- בשעה האחרונה ו -12.58% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

this coin is so good (GLAZE) מידע שוק

שווי שוק $ 7.66K$ 7.66K $ 7.66K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.66K$ 7.66K $ 7.66K אספקת מחזור 999.50M 999.50M 999.50M אספקה כוללת 999,504,822.036844 999,504,822.036844 999,504,822.036844

שווי השוק הנוכחי של this coin is so good הוא $ 7.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GLAZE הוא 999.50M, עם היצע כולל של 999504822.036844. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.66K.