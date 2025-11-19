this coin is scarce (SCARCE) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי this coin is scarce (SCARCE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 11:38:13 (UTC+8)
this coin is scarce (SCARCE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור this coin is scarce (SCARCE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 6.11K
$ 6.11K
ההיצע הכולל:
$ 9.94M
$ 9.94M
אספקה במחזור:
$ 9.94M
$ 9.94M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 6.11K
$ 6.11K
שיא כל הזמנים:
$ 0.03268383
$ 0.03268383
שפל כל הזמנים:
$ 0.00057734
$ 0.00057734
מחיר נוכחי:
$ 0.00061411
$ 0.00061411

this coin is scarce (SCARCE) מידע

אתר רשמי:
https://scarcecoin.fun/

this coin is scarce (SCARCE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של this coin is scarce (SCARCE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של SCARCE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות SCARCEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את SCARCEטוקניומיקה, חקרו אתSCARCEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

