This Can Be Anything מחיר היום

מחיר This Can Be Anything (IMAGINE) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 5.58% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ IMAGINE ל USD הוא -- לכל IMAGINE.

This Can Be Anything כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,955.25, עם היצע במחזור של 999.24M IMAGINE. ב‑24 השעות האחרונות, IMAGINE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, IMAGINE נע ב -- בשעה האחרונה ו -20.30% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

This Can Be Anything (IMAGINE) מידע שוק

שווי שוק $ 4.96K$ 4.96K $ 4.96K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.96K$ 4.96K $ 4.96K אספקת מחזור 999.24M 999.24M 999.24M אספקה כוללת 999,238,828.653262 999,238,828.653262 999,238,828.653262

