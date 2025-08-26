עוד על NUTS

Thetanuts Finance סֵמֶל

Thetanuts Finance מחיר (NUTS)

לא רשום

1 NUTS ל USDמחיר חי:

$0.00145751
-1.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
Thetanuts Finance (NUTS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:18:11 (UTC+8)

Thetanuts Finance (NUTS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00145351
24 שעות נמוך
$ 0.00147984
גבוה 24 שעות

$ 0.00145351
$ 0.00147984
$ 0.0407299
$ 0.00142896
-0.17%

-1.40%

+0.36%

+0.36%

Thetanuts Finance (NUTS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00145751. במהלך 24 השעות האחרונות, NUTS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00145351 לבין שיא של $ 0.00147984, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NUTSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0407299, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00142896.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NUTS השתנה ב -0.17% במהלך השעה האחרונה, -1.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Thetanuts Finance (NUTS) מידע שוק

$ 1.73M
--
$ 14.60M
1.18B
10,000,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Thetanuts Finance הוא $ 1.73M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NUTS הוא 1.18B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.60M.

Thetanuts Finance (NUTS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Thetanuts Financeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThetanuts Finance ל USDהיה . $ -0.0000723077.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThetanuts Finance ל USDהיה $ -0.0001213419.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Thetanuts Financeל USDהיה $ -0.0002322484983509822.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.40%
30 ימים$ -0.0000723077-4.96%
60 ימים$ -0.0001213419-8.32%
90 ימים$ -0.0002322484983509822-13.74%

מה זהThetanuts Finance (NUTS)

Thetanuts Finance is building a decentralised on-chain options protocol focused on altcoin options.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Thetanuts Finance (NUTS) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

NUTS למטבעות מקומיים

Thetanuts Finance (NUTS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Thetanuts Finance (NUTS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NUTS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Thetanuts Finance (NUTS)

כמה שווה Thetanuts Finance (NUTS) היום?
החי NUTSהמחיר ב USD הוא 0.00145751 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NUTS ל USD?
המחיר הנוכחי של NUTS ל USD הוא $ 0.00145751. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Thetanuts Finance?
שווי השוק של NUTS הוא $ 1.73M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NUTS?
ההיצע במחזור של NUTS הוא 1.18B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NUTS?
‏‏NUTS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0407299 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NUTS?
NUTS ‏‏רשם מחירATL של 0.00142896 USD.
מהו נפח המסחר של NUTS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NUTS הוא -- USD.
האם NUTS יעלה השנה?
NUTS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NUTS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:18:11 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.