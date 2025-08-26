Thetanuts Finance (NUTS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00145351 $ 0.00145351 $ 0.00145351 24 שעות נמוך $ 0.00147984 $ 0.00147984 $ 0.00147984 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00145351$ 0.00145351 $ 0.00145351 גבוה 24 שעות $ 0.00147984$ 0.00147984 $ 0.00147984 שיא כל הזמנים $ 0.0407299$ 0.0407299 $ 0.0407299 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00142896$ 0.00142896 $ 0.00142896 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.17% שינוי מחיר (1D) -1.40% שינוי מחיר (7D) +0.36% שינוי מחיר (7D) +0.36%

Thetanuts Finance (NUTS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00145751. במהלך 24 השעות האחרונות, NUTS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00145351 לבין שיא של $ 0.00147984, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NUTSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0407299, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00142896.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NUTS השתנה ב -0.17% במהלך השעה האחרונה, -1.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Thetanuts Finance (NUTS) מידע שוק

שווי שוק $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.60M$ 14.60M $ 14.60M אספקת מחזור 1.18B 1.18B 1.18B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Thetanuts Finance הוא $ 1.73M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NUTS הוא 1.18B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.60M.