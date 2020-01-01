Thesirion (TSO) טוקנומיקה
Thesirion Creative Agency is a platform that develops creative solutions for all types of projects and business models, with a focus on design, art, and Web3 and blockchain technology. Launched in March 2025 by a multidisciplinary, global team, Thesirion operates on BaseChain. This infrastructure provides scalability, low transaction fees, and compatibility with many ecosystems and solutions, allowing Thesirion to offer efficient and cost-effective services to clients, developers, creators, and brands in the Web3 space.
The agency specializes in various services tailored to the decentralized ecosystem. These include brand design, UI/UX for intuitive digital interfaces, AI-powered development, NFT creation for unique digital assets, decentralized application (DApp) development for blockchain-based solutions, and smart contract programming to ensure secure and functional operations. Thesirion employs a variety of technologies to support its offerings. It also leverages cutting-edge AI tools to optimize its capabilities, especially for creative and technical projects.
Thesirion (TSO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Thesirion (TSO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Thesirion (TSO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Thesirion (TSO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של TSO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות TSOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את TSOטוקניומיקה, חקרו אתTSOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
