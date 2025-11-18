Thermo Fisher xStock מחיר היום

מחיר Thermo Fisher xStock (TMOX) בזמן אמת היום הוא $ 560.62, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TMOX ל USD הוא $ 560.62 לכל TMOX.

Thermo Fisher xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 198,870, עם היצע במחזור של 443.38 TMOX. ב‑24 השעות האחרונות, TMOX סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 560.62, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 464.51.

ביצועים לטווח קצר, TMOX נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Thermo Fisher xStock (TMOX) מידע שוק

שווי שוק $ 198.87K$ 198.87K $ 198.87K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.93M$ 11.93M $ 11.93M אספקת מחזור 443.38 443.38 443.38 אספקה כוללת 21,272.12279538514 21,272.12279538514 21,272.12279538514

