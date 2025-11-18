There Will Be Signs מחיר היום

מחיר There Will Be Signs (SIGNS) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 3.92% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SIGNS ל USD הוא -- לכל SIGNS.

There Will Be Signs כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 31,704, עם היצע במחזור של 935.00M SIGNS. ב‑24 השעות האחרונות, SIGNS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SIGNS נע ב +0.10% בשעה האחרונה ו -21.50% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

There Will Be Signs (SIGNS) מידע שוק

שווי שוק $ 31.70K$ 31.70K $ 31.70K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 32.72K$ 32.72K $ 32.72K אספקת מחזור 935.00M 935.00M 935.00M אספקה כוללת 964,898,928.77997 964,898,928.77997 964,898,928.77997

שווי השוק הנוכחי של There Will Be Signs הוא $ 31.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SIGNS הוא 935.00M, עם היצע כולל של 964898928.77997. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.72K.