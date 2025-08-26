עוד על THOG

Theory Of Gravity סֵמֶל

Theory Of Gravity מחיר (THOG)

לא רשום

1 THOG ל USDמחיר חי:

-10.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Theory Of Gravity (THOG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:07:13 (UTC+8)

Theory Of Gravity (THOG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.06%

-9.99%

-13.11%

-13.11%

Theory Of Gravity (THOG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, THOG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. THOGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01931345, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, THOG השתנה ב -0.06% במהלך השעה האחרונה, -9.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Theory Of Gravity (THOG) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Theory Of Gravity הוא $ 107.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של THOG הוא 948.50M, עם היצע כולל של 948499383.54. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 107.67K.

Theory Of Gravity (THOG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Theory Of Gravityל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTheory Of Gravity ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTheory Of Gravity ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Theory Of Gravityל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.99%
30 ימים$ 0-10.44%
60 ימים$ 0+17.99%
90 ימים$ 0--

מה זהTheory Of Gravity (THOG)

Theory Of Gravity is a fair launch memecoin, with games, NFTs and more.

Theory Of Gravity (THOG) משאב

האתר הרשמי

Theory Of Gravityתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Theory Of Gravity (THOG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Theory Of Gravity (THOG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Theory Of Gravity.

בדוק את Theory Of Gravity תחזית המחיר עכשיו‏!

THOG למטבעות מקומיים

Theory Of Gravity (THOG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Theory Of Gravity (THOG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על THOG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Theory Of Gravity (THOG)

כמה שווה Theory Of Gravity (THOG) היום?
החי THOGהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי THOG ל USD?
המחיר הנוכחי של THOG ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Theory Of Gravity?
שווי השוק של THOG הוא $ 107.67K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של THOG?
ההיצע במחזור של THOG הוא 948.50M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של THOG?
‏‏THOG השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01931345 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של THOG?
THOG ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של THOG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור THOG הוא -- USD.
האם THOG יעלה השנה?
THOG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את THOG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:07:13 (UTC+8)

