Theo Short Duration US Treasury Fund מחיר היום

מחיר Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) בזמן אמת היום הוא $ 1.015, עם שינוי של 0.48% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ THBILL ל USD הוא $ 1.015 לכל THBILL.

Theo Short Duration US Treasury Fund כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 184,303,248, עם היצע במחזור של 182.01M THBILL. ב‑24 השעות האחרונות, THBILL סחר בין $ 1.006 (נמוך) ל $ 1.023 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.11, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.906552.

ביצועים לטווח קצר, THBILL נע ב +0.31% בשעה האחרונה ו +0.67% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) מידע שוק

שווי שוק $ 184.30M$ 184.30M $ 184.30M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 184.30M$ 184.30M $ 184.30M אספקת מחזור 182.01M 182.01M 182.01M אספקה כוללת 182,014,810.161557 182,014,810.161557 182,014,810.161557

