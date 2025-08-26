The1 (THE1) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02333516$ 0.02333516 $ 0.02333516 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +8.44% שינוי מחיר (7D) +8.44%

The1 (THE1) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, THE1 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. THE1השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02333516, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, THE1 השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The1 (THE1) מידע שוק

שווי שוק $ 68.37K$ 68.37K $ 68.37K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 68.37K$ 68.37K $ 68.37K אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M אספקה כוללת 999,987,801.271495 999,987,801.271495 999,987,801.271495

שווי השוק הנוכחי של The1 הוא $ 68.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של THE1 הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999987801.271495. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 68.37K.