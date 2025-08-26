The Year Of The Snake (2025) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00152981$ 0.00152981 $ 0.00152981 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.73% שינוי מחיר (1D) -0.19% שינוי מחיר (7D) -0.64% שינוי מחיר (7D) -0.64%

The Year Of The Snake (2025) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, 2025 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. 2025השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00152981, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, 2025 השתנה ב +0.73% במהלך השעה האחרונה, -0.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The Year Of The Snake (2025) מידע שוק

שווי שוק $ 7.65K$ 7.65K $ 7.65K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.65K$ 7.65K $ 7.65K אספקת מחזור 886.93M 886.93M 886.93M אספקה כוללת 886,925,918.4906 886,925,918.4906 886,925,918.4906

שווי השוק הנוכחי של The Year Of The Snake הוא $ 7.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 2025 הוא 886.93M, עם היצע כולל של 886925918.4906. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.65K.