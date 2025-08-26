The Year Of The Snake מחיר (2025)
The Year Of The Snake (2025) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, 2025 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. 2025השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00152981, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, 2025 השתנה ב +0.73% במהלך השעה האחרונה, -0.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של The Year Of The Snake הוא $ 7.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 2025 הוא 886.93M, עם היצע כולל של 886925918.4906. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.65K.
במהלך היום, השינוי במחיר של The Year Of The Snakeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe Year Of The Snake ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe Year Of The Snake ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של The Year Of The Snakeל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-0.19%
|30 ימים
|$ 0
|-8.92%
|60 ימים
|$ 0
|+22.45%
|90 ימים
|$ 0
|--
Welcome to the Year of the Snake $2025, a token slithering its way into the Solana blockchain! Infused with the wisdom and elegance of the serpent, Year of Snake (蛇年) is more than just a cryptocurrency—it’s a celebration of Chinese tradition and the dynamic energy of $2025. In Chinese astrology, the Year of the Snake symbolizes wisdom, intuition, and strategic planning—qualities that align perfectly with success in the crypto market. This year is particularly auspicious for those who approach crypto investments with foresight and meticulous research, leveraging opportunities in decentralized finance (DeFi), tokenization, and innovative blockchain projects. The Snake's energy encourages you to HODL! 欢迎来到蛇年$2025！蛇象征着智慧、神秘与优雅，在中国文化中，蛇是一种 充满灵性的动物。 蛇年不仅仅是一个加密货币，它更是对中国文化传 统和$2025年活力的致敬与庆祝。
