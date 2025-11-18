The Wizard of Buyback מחיר היום

מחיר The Wizard of Buyback (WIZB) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 2.18% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WIZB ל USD הוא -- לכל WIZB.

The Wizard of Buyback כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,138.6, עם היצע במחזור של 999.30M WIZB. ב‑24 השעות האחרונות, WIZB סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00113077, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, WIZB נע ב +0.22% בשעה האחרונה ו -21.49% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

The Wizard of Buyback (WIZB) מידע שוק

שווי שוק $ 7.14K$ 7.14K $ 7.14K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.14K$ 7.14K $ 7.14K אספקת מחזור 999.30M 999.30M 999.30M אספקה כוללת 999,302,289.653311 999,302,289.653311 999,302,289.653311

שווי השוק הנוכחי של The Wizard of Buyback הוא $ 7.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WIZB הוא 999.30M, עם היצע כולל של 999302289.653311. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.14K.