The Wally Group (TWG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -1.55% שינוי מחיר (7D) -12.60% שינוי מחיר (7D) -12.60%

The Wally Group (TWG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TWG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TWGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TWG השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The Wally Group (TWG) מידע שוק

שווי שוק $ 192.74K$ 192.74K $ 192.74K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 192.74K$ 192.74K $ 192.74K אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של The Wally Group הוא $ 192.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TWG הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 192.74K.