The Upsider AI (UP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00117061$ 0.00117061 $ 0.00117061 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.03% שינוי מחיר (1D) -5.36% שינוי מחיר (7D) +56.78% שינוי מחיר (7D) +56.78%

The Upsider AI (UP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, UP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00117061, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UP השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, -5.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+56.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The Upsider AI (UP) מידע שוק

שווי שוק $ 865.96K$ 865.96K $ 865.96K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 865.96K$ 865.96K $ 865.96K אספקת מחזור 993.18M 993.18M 993.18M אספקה כוללת 993,181,006.7204883 993,181,006.7204883 993,181,006.7204883

שווי השוק הנוכחי של The Upsider AI הוא $ 865.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UP הוא 993.18M, עם היצע כולל של 993181006.7204883. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 865.96K.