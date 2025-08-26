The Three Kingdoms (TTK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.601969$ 0.601969 $ 0.601969 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.47% שינוי מחיר (1D) -0.47% שינוי מחיר (7D) -0.30% שינוי מחיר (7D) -0.30%

The Three Kingdoms (TTK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TTK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TTKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.601969, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TTK השתנה ב -0.47% במהלך השעה האחרונה, -0.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The Three Kingdoms (TTK) מידע שוק

שווי שוק $ 128.23K$ 128.23K $ 128.23K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 155.47K$ 155.47K $ 155.47K אספקת מחזור 824.77M 824.77M 824.77M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של The Three Kingdoms הוא $ 128.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TTK הוא 824.77M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 155.47K.