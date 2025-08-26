עוד על TTK

The Three Kingdoms סֵמֶל

The Three Kingdoms מחיר (TTK)

לא רשום

1 TTK ל USDמחיר חי:

$0.00015627
$0.00015627$0.00015627
+0.50%1D
mexc
USD
The Three Kingdoms (TTK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:18:04 (UTC+8)

The Three Kingdoms (TTK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.601969
$ 0.601969$ 0.601969

$ 0
$ 0$ 0

-0.47%

-0.47%

-0.30%

-0.30%

The Three Kingdoms (TTK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TTK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TTKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.601969, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TTK השתנה ב -0.47% במהלך השעה האחרונה, -0.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The Three Kingdoms (TTK) מידע שוק

$ 128.23K
$ 128.23K$ 128.23K

--
----

$ 155.47K
$ 155.47K$ 155.47K

824.77M
824.77M 824.77M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של The Three Kingdoms הוא $ 128.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TTK הוא 824.77M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 155.47K.

The Three Kingdoms (TTK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של The Three Kingdomsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe Three Kingdoms ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe Three Kingdoms ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של The Three Kingdomsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.47%
30 ימים$ 0-89.71%
60 ימים$ 0-89.20%
90 ימים$ 0--

מה זהThe Three Kingdoms (TTK)

The Three Kingdoms is a Play to Earn GameFi based around the Romance of the Three Kingdoms. The journey begins after the fall of the Han dynasty 189-220AD. Players can recruit their favourite hero's and fight other warlords as well as conquer lands. While having multiple different ways to earn tokens and NFTs, while enjoying the game. They are currently gearing up for launch and the team are true 3 Kingdoms enthusiasts. The goal is to provide a gaming ecosystem that is consistently updated with new content. The project strives for long-term development.

The Three Kingdoms (TTK) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

The Three Kingdomsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה The Three Kingdoms (TTK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות The Three Kingdoms (TTK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור The Three Kingdoms.

בדוק את The Three Kingdoms תחזית המחיר עכשיו‏!

TTK למטבעות מקומיים

The Three Kingdoms (TTK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של The Three Kingdoms (TTK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TTK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על The Three Kingdoms (TTK)

כמה שווה The Three Kingdoms (TTK) היום?
החי TTKהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TTK ל USD?
המחיר הנוכחי של TTK ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של The Three Kingdoms?
שווי השוק של TTK הוא $ 128.23K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TTK?
ההיצע במחזור של TTK הוא 824.77M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TTK?
‏‏TTK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.601969 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TTK?
TTK ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של TTK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TTK הוא -- USD.
האם TTK יעלה השנה?
TTK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TTK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:18:04 (UTC+8)

