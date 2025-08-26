The Three Kingdoms מחיר (TTK)
The Three Kingdoms (TTK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TTK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TTKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.601969, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, TTK השתנה ב -0.47% במהלך השעה האחרונה, -0.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של The Three Kingdoms הוא $ 128.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TTK הוא 824.77M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 155.47K.
במהלך היום, השינוי במחיר של The Three Kingdomsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe Three Kingdoms ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe Three Kingdoms ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של The Three Kingdomsל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-0.47%
|30 ימים
|$ 0
|-89.71%
|60 ימים
|$ 0
|-89.20%
|90 ימים
|$ 0
|--
The Three Kingdoms is a Play to Earn GameFi based around the Romance of the Three Kingdoms. The journey begins after the fall of the Han dynasty 189-220AD. Players can recruit their favourite hero's and fight other warlords as well as conquer lands. While having multiple different ways to earn tokens and NFTs, while enjoying the game. They are currently gearing up for launch and the team are true 3 Kingdoms enthusiasts. The goal is to provide a gaming ecosystem that is consistently updated with new content. The project strives for long-term development.
