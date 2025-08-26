The SWARM (SWARM) מידע על מחיר (USD)

The SWARM (SWARM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00448483. במהלך 24 השעות האחרונות, SWARM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00416469 לבין שיא של $ 0.00574333, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SWARMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02805265, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00052271.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SWARM השתנה ב +7.27% במהלך השעה האחרונה, -16.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The SWARM (SWARM) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של The SWARM הוא $ 2.31M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SWARM הוא 514.17M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.48M.