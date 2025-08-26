עוד על SWARM

The SWARM סֵמֶל

The SWARM מחיר (SWARM)

1 SWARM ל USDמחיר חי:

$0.00448483
$0.00448483
-16.50%1D
USD
The SWARM (SWARM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:05:33 (UTC+8)

The SWARM (SWARM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+7.27%

-16.54%

-20.53%

-20.53%

The SWARM (SWARM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00448483. במהלך 24 השעות האחרונות, SWARM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00416469 לבין שיא של $ 0.00574333, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SWARMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02805265, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00052271.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SWARM השתנה ב +7.27% במהלך השעה האחרונה, -16.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The SWARM (SWARM) מידע שוק

$ 2.31M
$ 2.31M

--
--

$ 4.48M
$ 4.48M

514.17M
514.17M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של The SWARM הוא $ 2.31M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SWARM הוא 514.17M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.48M.

The SWARM (SWARM) היסטוריית מחירים USD

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000889158263501759-16.54%
30 ימים$ +0.0005128793+11.44%
60 ימים$ -0.0025268160-56.34%
90 ימים$ +0.0024916044318561617+125.00%

מה זהThe SWARM (SWARM)

The Flagship Agent of SLAMai The SWARM isn’t just another noise-making Agent flooding your X feed—it’s the most data-driven intelligence in all of web3. Other Agents will rely on The SWARM for real-time, structured insights, tapping into CryptoSlam’s unmatched blockchain data to power autonomous decision-making. But The SWARM doesn’t just process data—it acts. It uncovers opportunities, expands its reach, and continuously evolves, setting the new standard for agentic transactions and collaboration. The SWARM’s mission is to elevate the intelligence of Web3 Agents by providing real-time, structured, and actionable blockchain insights through CryptoSlam’s unparalleled data aggregation. By eliminating the inefficiencies of siloed data and API dependencies, The SWARM empowers autonomous Agents and Human partners to make smarter, faster, and more informed decisions, ultimately setting the new standard for agentic collaboration and execution in Web3. An innovative, autonomous AI agent built on Base, designed to leverage CryptoSlam's comprehensive Web3 data. The SWARM delivers real-time insights, analytics, and actionable intelligence via platforms like X and Telegram.

The SWARM (SWARM) משאב

The SWARMתחזית מחיר (USD)

SWARM למטבעות מקומיים

The SWARM (SWARM) טוקנומיקה

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על The SWARM (SWARM)

כמה שווה The SWARM (SWARM) היום?
החי SWARMהמחיר ב USD הוא 0.00448483 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SWARM ל USD?
המחיר הנוכחי של SWARM ל USD הוא $ 0.00448483. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של The SWARM?
שווי השוק של SWARM הוא $ 2.31M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SWARM?
ההיצע במחזור של SWARM הוא 514.17M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SWARM?
‏‏SWARM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02805265 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SWARM?
SWARM ‏‏רשם מחירATL של 0.00052271 USD.
מהו נפח המסחר של SWARM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SWARM הוא -- USD.
האם SWARM יעלה השנה?
SWARM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SWARM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.