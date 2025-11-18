The Surfing Frenchie מחיר היום

מחיר The Surfing Frenchie (DALE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00011746, עם שינוי של 6.11% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DALE ל USD הוא $ 0.00011746 לכל DALE.

The Surfing Frenchie כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 117,795, עם היצע במחזור של 998.77M DALE. ב‑24 השעות האחרונות, DALE סחר בין $ 0.00011458 (נמוך) ל $ 0.00012561 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00162335, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00010018.

ביצועים לטווח קצר, DALE נע ב -0.52% בשעה האחרונה ו -22.86% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

The Surfing Frenchie (DALE) מידע שוק

שווי שוק $ 117.80K$ 117.80K $ 117.80K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 117.80K$ 117.80K $ 117.80K אספקת מחזור 998.77M 998.77M 998.77M אספקה כוללת 998,770,543.315945 998,770,543.315945 998,770,543.315945

שווי השוק הנוכחי של The Surfing Frenchie הוא $ 117.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DALE הוא 998.77M, עם היצע כולל של 998770543.315945. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 117.80K.