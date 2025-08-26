The Society Library (SL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00918104$ 0.00918104 $ 0.00918104 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.61% שינוי מחיר (1D) -6.87% שינוי מחיר (7D) +9.19% שינוי מחיר (7D) +9.19%

The Society Library (SL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00918104, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SL השתנה ב -0.61% במהלך השעה האחרונה, -6.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The Society Library (SL) מידע שוק

שווי שוק $ 170.48K$ 170.48K $ 170.48K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 285.48K$ 285.48K $ 285.48K אספקת מחזור 592.94M 592.94M 592.94M אספקה כוללת 992,940,311.120435 992,940,311.120435 992,940,311.120435

שווי השוק הנוכחי של The Society Library הוא $ 170.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SL הוא 592.94M, עם היצע כולל של 992940311.120435. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 285.48K.