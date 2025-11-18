the sexiest number מחיר היום

מחיר the sexiest number (69) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000866, עם שינוי של 19.48% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 69 ל USD הוא $ 0.00000866 לכל 69.

the sexiest number כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 8,663.93, עם היצע במחזור של 999.97M 69. ב‑24 השעות האחרונות, 69 סחר בין $ 0.00000813 (נמוך) ל $ 0.00001213 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0001629, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000669.

ביצועים לטווח קצר, 69 נע ב -0.48% בשעה האחרונה ו -4.71% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

the sexiest number (69) מידע שוק

שווי שוק $ 8.66K$ 8.66K $ 8.66K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.66K$ 8.66K $ 8.66K אספקת מחזור 999.97M 999.97M 999.97M אספקה כוללת 999,968,095.060351 999,968,095.060351 999,968,095.060351

