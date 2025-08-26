The RugCoon (RUGGA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00931742$ 0.00931742 $ 0.00931742 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -3.57% שינוי מחיר (1D) -14.12% שינוי מחיר (7D) -3.05% שינוי מחיר (7D) -3.05%

The RugCoon (RUGGA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RUGGA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RUGGAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00931742, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RUGGA השתנה ב -3.57% במהלך השעה האחרונה, -14.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The RugCoon (RUGGA) מידע שוק

שווי שוק $ 60.78K$ 60.78K $ 60.78K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 60.78K$ 60.78K $ 60.78K אספקת מחזור 999.01M 999.01M 999.01M אספקה כוללת 999,005,249.582994 999,005,249.582994 999,005,249.582994

שווי השוק הנוכחי של The RugCoon הוא $ 60.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RUGGA הוא 999.01M, עם היצע כולל של 999005249.582994. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 60.78K.